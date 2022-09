La stagione 2 di Human Resources non arriverà su Netflix a settembre 2022

Mentre lo sappiamo Risorse umane stagione 2 sta sicuramente accadendo, essendo stata rinnovata nell’aprile 2022, la commedia di animazione slapstick per adulti non arriverà su Netflix a settembre 2022!

Risorse umane è incentrato sul posto di lavoro delle creature – mostri ormonali, gattini della depressione, maghi della vergogna e molti altri – che aiutano gli esseri umani “a viaggiare attraverso ogni aspetto della vita dalla pubertà alla genitorialità fino agli anni del crepuscolo”.

Lo spettacolo, che è uno spin-off della serie di successo di Netflix Grande bocca – presenta le apparizioni di personaggi originali come Maury il mostro ormonale e Constance “Connie” LaCienega ed è stato un successo immediato quando è stato rilasciato nel marzo 2022, quindi non sorprende che molti si stiano chiedendo quando l’ultima stagione di Risorse umane arriverà su Netflix.

Se ti stavi chiedendo lo stesso, allora sei nel posto giusto, abbiamo l’ultimo aggiornamento della data di rilascio per Risorse umane stagione 2 sotto!

Data di uscita della seconda stagione delle risorse umane

Come accennato, la serie, che ha ricevuto recensioni positive, è stata rinnovata da Netflix nell’aprile 2022, poco dopo la sua uscita il 18 marzo 2022. Tuttavia, una data di uscita ufficiale per la prossima stagione deve ancora essere svelata dal gigante dello streaming.

Detto questo, potremmo ancora essere in grado di offrirti una previsione su quando lo spettacolo originale, co-creato da Kelly Galuska, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett e Mark Levin, tornerà su Netflix.

Secondo IMDb, Risorse umane stagione 2 “Andrà in onda nel 2022” anche se non è stata elencata una data specifica. Ciò potrebbe significare che l’animazione per adulti potrebbe trovare la sua strada sul nostro schermo nell’ultimo trimestre dell’anno, ma questo, ovviamente, non è stato ancora confermato.

Dato che nulla è stato confermato e dovevamo azzardare un’ipotesi, penseremmo che la seconda stagione seguirebbe probabilmente un programma di rilascio simile alla prima stagione, quindi potrebbe arrivare leggermente più tardi di quanto IMDb ha elencato in questo momento, quindi pensa inizio 2023.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane ci saranno più aggiornamenti sullo show, quindi assicurati di rimanere sintonizzato!