La stagione 2 di Firefly Lane non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Anche se è passato molto tempo per la seconda stagione della serie drammatica di successo di Netflix Corsia delle lucciole, la stagione 2 sarà nella tua lista di controllo prima che tu te ne accorga! Infine, Corsia delle Lucciole la stagione 2 ha una data di uscita fissata per questo autunno, ma non in ottobre.

Insieme alle notizie sulla data di uscita del 3 ottobre, Netflix ha anche annunciato che la seconda e ultima stagione sarebbe stata di grandi dimensioni e divisa in due parti. La prima serie di episodi uscirà a dicembre 2022, mentre l’ultima serie di episodi uscirà l’anno prossimo.

I fan hanno aspettato quasi due anni per nuovi episodi e, sebbene sia un peccato che la serie finirà con la stagione 2, ottenere un canto del cigno di grandi dimensioni è il perfetto saluto. Katherine Heigl e Sarah Chalke tornano per altri racconti nei panni di Tully e Kate, e non vediamo l’ora.

Purtroppo, Corsia delle Lucciole la stagione 2 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022. La tanto attesa seconda stagione della serie non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e spettacoli in arrivo nel mese. Ma ci sono buone notizie! L’attesa finirà a dicembre.

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Firefly Lane

Giusto, Corsia delle Lucciole la stagione 2 fa la sua prima su Netflix venerdì 2 dicembre con i primi nove episodi della stagione. Netflix dividerà i 16 episodi della seconda stagione, che come accennato in precedenza funge anche da stagione finale. I primi nove cadono a dicembre e i restanti sette arrivano nel 2023.

Nessun fan di una serie televisiva vuole vedere il loro programma preferito interrotto, ma il lato positivo con Corsia delle Lucciole la fine è che non dobbiamo chiederci se la serie finirà con un cliffhanger. Quanto a quando faremo il finale di serie, la seconda parte potrebbe arrivare già all’inizio della primavera 2023.

Sei eccitato per Corsia delle Lucciole stagione 2? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e assicurati di guardare la prima stagione su Netflix mentre aspetti!