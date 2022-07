La stagione 2 di Firefly Lane non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

FIREFLY LANE (da sinistra a destra) SARAH CHALKE come KATE e KATHERINE HEIGL come TULLY nell’episodio 107 di FIREFLY LANE. Cr. PER CORTESIA DI NETFLIX © 2020

Netflix aggiunge questa settimana 50 nuovi film e programmi di Sarah Perchikoff

Firefly Lane stagione 2 non arriverà su Netflix ad agosto 2022!

Lo spettacolo segue le migliori amiche Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke) che si sostengono a vicenda nei momenti belli e brutti con un legame indissolubile che li porta dall’adolescenza ai quarant’anni. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah.

Stagione 1 di Corsia delle Lucciole ha debuttato nel febbraio 2021 e, sebbene sia passato un secondo caldo dal nostro ultimo aggiornamento sullo show originale di Netflix, la serie Sarah Chalke e Katherine Heigl, che ha dominato la top 10 di Netflix nel 2021, sta tornando su Netflix ma non in nessun momento durante il mese di agosto. Allora, quando potremmo vederne il ritorno? Scopri di seguito!

C’è una data di uscita della seconda stagione di Firefly Lane?

Abbiamo delle buone notizie e… anche delle cattive notizie. La buona notizia è; che c’è sicuramente una stagione 2 in arrivo, e secondo Varietàla seconda puntata del dramma di successo di Netflix, con protagonista Sarah Chalke (scrub) e Katherine Heigl (Anatomia di Grey)tornerà sui nostri schermi nel 2022!

Tuttavia, ora per le cattive notizie; una data di uscita precisa per Firefly Lane stagione 2 deve ancora essere rivelato dallo streamer. Significa che ancora non lo sappiamo quando esattamente vedremo gli otto nuovi episodi. Tuttavia, possiamo ancora offrirti una previsione su quando l’originale Netflix potrebbe tornare con una nuova stagione.

Secondo IMDb, Firefly Lane stagione 2 ha iniziato le riprese nell’agosto 2021 e ha concluso le cose nell’aprile 2022. Ciò significa che è probabile che la seconda stagione sia attualmente nella sua fase di post-produzione. Tipicamente la post-produzione dura dai sei agli otto mesi (a seconda delle dimensioni del progetto e del numero di effetti speciali necessari), quindi è probabile che troveremo Firefly Lane stagione 2 sui nostri schermi nell’autunno del 2022. Al più presto, prevediamo che uscirà in ottobre, esattamente sei mesi dopo l’inizio della post-produzione.