La stagione 2 di Firefly Lane non arriverà su Netflix a settembre 2022

Nonostante fiume vergine i fan hanno ottenuto due stagioni da allora Corsia delle Lucciole presentato in anteprima a febbraio 2021, stiamo ancora aspettando Corsia delle Lucciole stagione 2 per uscire finalmente su Netflix.

La serie è stata ripresa per una seconda stagione a maggio 2021 e da allora i fan hanno aspettato. Puoi biasimarli? È un grande spettacolo e tutti noi vogliamo vedere il prossimo capitolo della storia di Tully e Kate. Ma al giorno d’oggi, le riprese possono richiedere un po’ più di tempo.

Basato sull’omonimo libro di Kristin Hannah, Corsia delle Lucciole vede protagonisti Katherine Heigl e Sarah Chalke nei panni delle migliori amiche, la cui relazione viene esplorata attraverso momenti di grande impatto nelle loro vite. Sebbene la serie abbia ricevuto un’accoglienza mista, è stata un enorme successo tra gli spettatori.

Purtroppo, Corsia delle Lucciole la stagione 2 non verrà rilasciata su Netflix a settembre 2022, ma un nuovo rapporto suggerisce che l’attesissima stagione arriverà più avanti in autunno. Ecco le ultime sulla data di uscita della stagione 2!

Voci sul rilascio della seconda stagione di Firefly Lane

Secondo un primo rapporto di Deadline, Corsia delle Lucciole la stagione 2 potrebbe arrivare su Netflix nel novembre 2022. Il rapporto dell’outlet ha rapidamente rimosso la menzione di novembre e afferma chiaramente che i nuovi episodi arriveranno “entro la fine dell’anno”.

Ovviamente, ciò non esclude necessariamente un’uscita a novembre, ma i fan dovranno continuare ad aspettare fino a quando Netflix non confermerà la data di uscita della seconda stagione. Data la precedente conferma di Heigl che la stagione sarà rilasciata nel 2022 e la comprensione che arriverà in autunno, possiamo fare affidamento su quella voce avanzata che Corsia delle Lucciole la stagione 2 arriverà a novembre.

A meno che qualcosa non cambi drasticamente, non prevediamo Corsia delle Lucciole essere respinto oltre questo autunno. Le riprese si sono concluse nell’aprile 2022, il che significa che gli episodi sono stati in post-produzione per il resto della primavera e dell’estate. Sei mesi è generalmente lo standard per la post-produzione con spettacoli come Corsia delle lucciole, il che significa che un rilascio autunnale è giusto sui soldi.

Resta sintonizzato per saperne di più Corsia delle Lucciole notizie e aggiornamenti sulla seconda stagione da Netflix Life!