La stagione 2 di Firefly Lane non arriverà su Netflix a gennaio 2022

I fan stavano aspettando una nuova stagione di Corsia delle Lucciole per arrivare a Netflix, ma purtroppo non è successo. E sembra che aspetteranno molto più a lungo prima Corsia delle Lucciole la stagione 2 fa la sua apparizione sullo streamer perché la nuova stagione non arriverà su Netflix a gennaio 2022.

Sapevamo che la seconda stagione non sarebbe arrivata a gennaio perché la produzione è ancora in corso. Le riprese principali non dovrebbero concludersi fino ad aprile e, subito dopo, la serie originale Netflix di successo entrerà nel processo di post-produzione. E la post-produzione potrebbe richiedere almeno quattro mesi. Questo se non ci sono ritardi nel processo di realizzazione del film.

Dal momento che la produzione è ancora in corso, ha senso il motivo per cui Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. Tuttavia, sappiamo che la stagione 2 arriverà nel 2022. Nell’agosto 2021, una delle star principali della serie televisiva, Katherine Heigl, ha risposto alla domanda di un fan su Twitter su quando la nuova stagione sarebbe arrivata su Netflix. Heigl ha risposto che Corsia delle Lucciole la stagione 2 arriverà su Netflix nel 2022. Questa è una buona notizia, ma abbiamo bisogno di una data di uscita ufficiale.

Finora, sembra che non ci siano stati ritardi nella produzione. Heigl ha twittato un suo video sul set il 24 novembre 2021 e la didascalia diceva:

Beh… se devo passare il mio compleanno al lavoro tutto il giorno almeno posso farlo con questo gruppo pazzesco e di talento! Grazie al mio bellissimo cast e alla troupe di #fireflylane per aver reso la giornata speciale in un milione di modi diversi…

Se le riprese continueranno senza intoppi, potremmo forse vederlo Corsia delle Lucciole stagione 2 prima o poi. Mentre aspettiamo che Netflix annunci la data di uscita ufficiale, condivideremo le nostre previsioni sulla data di uscita.

Quando arriverà la seconda stagione di Firefly Lane su Netflix?

Se la produzione dovesse effettivamente terminare ad aprile, ci sono buone probabilità di vedere la stagione 2 nell’estate 2022. Questo se la post-produzione dura solo 4-5 mesi. Tuttavia, la maggior parte degli spettacoli Netflix trascorre sei mesi in post-produzione prima di essere rilasciata. Quindi potremmo guardare a una data di uscita per l’autunno 2022. Un altro motivo per un rilascio autunnale potrebbe essere se ci sono molte grandi uscite in arrivo in estate.

Per ora, aspettati Corsia delle Lucciole stagione 2 per approdare su Netflix in estate. Avremo un’idea migliore di quando la seconda stagione potrebbe arrivare su Netflix quando la produzione sarà ufficialmente terminata.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su Corsia delle Lucciole stagione 2!