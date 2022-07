La stagione 2 di Barbarians non arriverà su Netflix a luglio 2022

Sappiamo che sarai deluso quanto noi nell’apprendere questo Barbari stagione 2 non arriverà su Netflix a luglio 2022!

barbari ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 ed è stato uno dei preferiti dagli spettatori durante la quarantena forzata della pandemia, trascorrendo diverse settimane nella top 10 della classifica TV dello streamer, ma a quasi due anni dalla sua anteprima iniziale, l’attesa per il dramma storico di guerra tedesco continua.

Se ti stai chiedendo cosa sta succedendo con lo show originale di Netflix, allora sei nel posto giusto, scopri l’ultimo aggiornamento qui sotto!

Barbarians è stato rinnovato per la stagione 2?

Anche se potremmo ancora essere in attesa di un seguito per la serie di successo, i fan possono almeno rilassarsi sapendo che poco dopo la sua uscita iniziale in ottobre, Netflix ha rivelato, a novembre 2020, aveva avuto il via libera Barbaro stagione 2.

Data di uscita della seconda stagione di Barbarians

Nonostante Netflix salti rapidamente per rinnovare il dramma storico tedesco, una data di uscita esatta deve ancora essere rivelata per la serie. Non si sa molto su come sta procedendo la produzione per la seconda stagione, ma Netflix afferma che il sequel “arriverà presto” e grazie a Geeked Week di Netflix sappiamo finalmente che possiamo aspettarci che l’originale di successo abbellirà i nostri schermi qualche volta in l’Autunno/Inverno 2022.

Di quanti episodi è Barbarians stagione 2?

Secondo IMDb, lo show Netflix di successo tornerà in autunno con altri sei nuovi episodi. Se non hai ancora visto la serie, (cosa stai aspettando?) allora vai su Netflix per vedere i sei episodi già disponibili per lo streaming in anticipo Barbari stagione 2 rilascio entro la fine dell’anno.

C’è un trailer per Barbarians 2 stagione?

Un enorme vantaggio dell’evento Geeked Week di Netflix sono tutti i contenuti extra e i teaser che riceviamo per i nostri programmi TV e film preferiti in arrivo, e Geeked Week è arrivato con un’emozionante Barbari stagione 2 teaser trailer. Se non lo hai ancora visto, dai un’occhiata qui sotto!