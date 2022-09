La stagione 2 di Arcane non arriverà su Netflix a settembre 2022

Arcana stagione 2 non arriverà su Netflix a settembre 2022! La serie ha debuttato su Netflix nel novembre 2021 e da allora ha vinto un Emmy ai premi del 2022 per il miglior programma d’animazione. Arcano è un action-adventure animato, creato da Christian Linke e Alex Yee, basato sul mondo e sui personaggi del popolare videogioco, League of Legends. L’adattamento di Netflix si concentra principalmente sulle sorelle Vi e Jinx, che si trovano ai lati opposti di un conflitto in corso per “convinzioni contrastanti e tecnologie arcane”.

Con una storia avvincente, personaggi carismatici, sequenze d’azione da mangiarsi le unghie e non dimenticare Quello finale cliffhanger, la serie animata di grande successo è stata una delle preferite dagli spettatori. Quindi, non sorprende che molti si chiedano quando la serie tornerà sui nostri schermi. Ecco tutte le ultime novità sulla data di uscita di Arcana stagione 2, e tutto ciò che devi sapere su cosa riserva il futuro per lo spettacolo.

Data di uscita della stagione 2 di Arcane: quando uscirà la stagione 2 di Arcane?

In questo momento in cui scrivo, Arcana stagione 2 non ha una data di uscita ufficiale. Mentre Netflix ha confermato che una seconda stagione è in lavorazione, poco dopo la sua uscita iniziale, il gigante dello streaming non ha ancora confermato alcuna notizia sull’uscita della seconda stagione.

Il CEO di Riot Games, Nicolò Laurent, ha rivelato in precedenza, tramite Twitter, che la prima stagione ha richiesto sei anni per essere realizzata, ma ha promesso che l’attesa per la stagione 2 non sarà così lunga, ma non sperare troppo come nella stagione 2 “non arriverà nel 2022”:

“Quindi sì, stiamo lavorando alla stagione 2 di #arcane”, ha scritto online prima di rivelare le notizie “buone” e “cattive” sulla serie.

“La buona notizia: non dovrai aspettare 6 anni (il tempo che ci è voluto per realizzare la prima stagione) La cattiva notizia: non arriverà nel 2022”.

Dato che ha confermato che la serie non tornerà nel 2022, poiché è probabilmente abbastanza difficile accelerare sei anni di produzione, possiamo solo supporre che lo spettacolo potrebbe essere pronto per l’uscita nel 2023 o all’inizio del 2024.