La stagione 13 di “Archer” fissa la data di uscita di Netflix a dicembre 2022

Arciere è tornato per la sua 13a stagione su FXX tra la fine dell’estate e la metà di ottobre 2022 e uscirà su Netflix a dicembre 2022 in alcune regioni selezionate.

Creato da Adam Reed, Arciere è la lunga serie animata per adulti che ha superato i 130 episodi durante la sua 13a stagione, l’ultima è andata in onda su FXX (il canale gemello di FX) tra agosto e ottobre 2022.

Gli episodi della stagione 13 sono stati scritti da Mark Ganek, Matt Roller, Asha Michelle Wilson, Brittany Miller, Alison Zeidman e Miles Woods.

Ecco cosa puoi aspettarti dall’ultima stagione:

“L’Agenzia è stata acquisita dal conglomerato di spionaggio noto come IIA (International Intelligence Agency). In quanto tali, Archer e la banda lottano per trovare la loro identità eseguendo strane missioni per Fabian, il leader dell’IIA.

Netflix detiene i diritti di distribuzione internazionale di Arciere ma ha perso i diritti nazionali (USA) nel 2018 quando ha perso tutte e sette le stagioni di streaming. Lo spettacolo ora risiede esclusivamente su Hulu negli Stati Uniti.

Il motivo per cui Archer arriva ancora su Netflix al di fuori degli Stati Uniti è un po’ un mistero.

Per la maggior parte, tutti i contenuti Disney di se stessi o delle sue sussidiarie, siano essi FX, FXX o ABC, sono stati ritirati o non più aggiunti a Netflix a favore dell’eliminazione di Disney+ e della sua tessera Star.

Per qualsiasi motivo, non è così Arcierecon lo spettacolo disponibile solo su Netflix nella maggior parte dei paesi oltre alla trasmissione.

Sospettiamo che lo spettacolo arriverà su Netflix tramite un accordo legacy da cui la Disney non può o non è disposta a ritirarsi.

Quando Arciere La stagione 13 sarà su Netflix?

Come per le stagioni precedenti, stiamo ricevendo un nuovo rilascio di episodi giusto in tempo per Natale.

Guarderai tutti gli otto episodi di Arciere stagione 13 il 1° dicembre 2022, secondo il carosello “vale la pena aspettare” su Netflix UK. Altre regioni possono variare, anche se in base alle versioni delle stagioni precedenti, sono tutte cadute su Netflix a livello globale.

Non vedi l’ora che arrivi l’ultima stagione di Arciere cadere su Netflix a livello internazionale? Fatecelo sapere nei commenti in basso.