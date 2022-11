La stagione 11 di The Walking Dead non arriverà su Netflix a novembre 2022

Potrebbe essere difficile da credere, ma Il morto che cammina sta volgendo al termine dopo 11 stagioni. La popolare serie AMC è diventata un punto fermo per la rete negli ultimi 12 anni e i fan del genere zombi sono così tristi di vederlo andare. Ovviamente, la serie ha più spin-off e altro in arrivo, ma cattureranno la magia dello spettacolo originale? Siamo fiduciosi!

Negli anni, Il morto che cammina ha raccontato storie avvincenti, ha seguito personaggi complessi e, naturalmente, ha visto tante morti strazianti. Molti attori principali se ne sono andati, come Andrew Lincoln e Danai Gurira, lasciando solo Norman Reedus e Melissa McBride come i due attori ancora in circolazione dalla prima stagione.

Tutte le cose belle devono finire e alcuni potrebbero discutere Il morto che cammina è rimasto più a lungo di quanto avrebbe dovuto. Se devi ancora dare un’occhiata alla stagione finale, probabilmente sei curioso di sapere quando arriverà su Netflix. Le prime 10 stagioni sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma, ma considerando che la stagione 11 è ancora in onda, ha senso il motivo per cui non è ancora su Netflix.

Quando finisce The Walking Dead?

Il morto che cammina la stagione 11 si conclude questo mese, con l’episodio 24 che segna il finale di stagione e serie. Non perderti “Rest in Peace” diretto da Greg Nicotero quando arriverà su AMC domenica 20 novembre 2022.

Quando arriverà la stagione 11 di The Walking Dead su Netflix?

Quindi ora che lo sappiamo Il morto che cammina finisce a fine mese, la domanda da un milione di dollari è quando l’ultima stagione uscirà su Netflix. Se hai sperato di poter guardare la stagione 11 sullo streamer quest’anno, siamo tristi di dire che non pensiamo che sarà così. È più che probabile Il morto che cammina la stagione 11 arriverà su Netflix nel 2023.

Il morto che cammina la stagione 10 si è conclusa il 4 aprile 2021 e ci sono voluti poco più di tre mesi per arrivare su Netflix. La decima stagione è stata aggiunta alla libreria dello streamer il 26 luglio 2021. Se possiamo aspettarci un modello di rilascio simile per la stagione 11, lo vedremo su Netflix all’inizio del 2023.

Ma poiché Netflix non ha ancora confermato nulla, prendi questa previsione con le pinze. Il morto che cammina la stagione 9 ha impiegato circa cinque mesi dopo che il suo finale è andato in onda su AMC per essere aggiunto a Netflix. Lo stesso è successo con la stagione 8.

Ci assicureremo di aggiornarti una volta che lo streamer condividerà la data di uscita ufficiale. Intanto, Il morto che cammina la stagione 11 trasmette nuovi episodi ogni domenica sera su AMC.