“La squadra di cui tutti avevamo bisogno”: Twitter esplode mentre i fan impazziscono dopo che Netflix pubblica il nuovo trailer della quinta stagione di “Cobra Kai”

-Uno dei motivi per cui tutti ci divertiamo Cobra Kai tanto è che fa cose che immaginavamo da bambini ma che non avremmo mai creduto di vedere. Da grandi fan di Karate Kid, ci siamo spesso chiesti cosa sarebbe successo se i “ragazzi malvagi” dei primi due film, Johnny Lawrence (William Zabka) e Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), si fossero uniti. Riusciranno alla fine a battere Daniel LaRusso (Ralph Macchio)? Come primo trailer completo di Cobra Kai nella quinta stagione, Johnny e Chozen fanno coppia quest’anno. La fantasia di un fan di Karate Kid si è avverata. Non stanno combattendo contro Daniel, però. Stanno litigando con Daniel.

I fan stanno reagendo alla quinta stagione di Cobra Kai proprio come pensavamo

Netflix ha pubblicato il primo teaser della quinta stagione, che mostra Daniel (Ralph Macchio) che tenta di reclamare Johnny (William Zabka) dopo aver abbandonato il karate per concentrarsi sulla correzione dei torti del passato.

C’è molto da considerare qui, soprattutto considerando la rapidità con cui le alleanze si sviluppano e si rompono sul programma. Terry Silver (Thomas Ian Griffth) è tornato a diventare uno stereotipo del cattivo ambulante degli anni ’80 mentre tenta di conquistare la valle con una dozzina o più di dojo sparsi per la regione. Robby (Tanner Buchanan) e Miguel (Xolo Mariduea) si affrontano come mai prima d’ora, mentre John Kreese (Martin Kove) è diventato un attaccabrighe in prigione.

Naturalmente, dopo aver visto un tale thriller di un trailer, i fan non hanno potuto controllare la loro eccitazione e hanno immediatamente iniziato a twittare sulle loro aspettative dalla nuova stagione e su quanto amassero il trailer. Diamo un’occhiata ad alcune delle reazioni dei fan.

La squadra di cui tutti avevamo bisogno pic.twitter.com/jDfRCV69Zz — LouAnn (@_LouiseAnn_) 16 agosto 2022

inarrestabile, probabilmente i migliori 3 combattenti dello spettacolo. – K. (@overrsprung) 16 agosto 2022

È stato così tosto da aprire pic.twitter.com/d8LJvkmiCA — ((Fitzy)) (@TheFknLizrdKing) 16 agosto 2022

HAWKS HA UN NUOVO COLORE pic.twitter.com/OKeFZSiIG2 — Flora (@FloraJ04) 16 agosto 2022

ANDIAMO pic.twitter.com/jyObTQWApZ — g (@silverussos) 16 agosto 2022

Sto cercando di digerire tutto ciò che ho appena visto! pic.twitter.com/TUEBD2FWsW — King Cobra Ci (@KingCobra_Ci) 16 agosto 2022

Quindi penso che qualcuno del team Cobra Kai sia un fan di DBZ. pic.twitter.com/zuBQC1XIpR — BigBossDeku (@Big_Boss_Deku) 16 agosto 2022

Kreese alla fine: pic.twitter.com/Jq7QOZf3fB — Diego (@diegoprbarros) 16 agosto 2022

pic.twitter.com/yhWEHOpOA4 — (@Paracausal_Hawk) 16 agosto 2022

"Non siamo qui per fare una lezione. Siamo qui per insegnartelo." Chozen e Johnny prendono a calci in culo. LFG!!! #CobraKai pic.twitter.com/PKE4um1IHU — Dominick Ruocco (@DominickRuocco) 16 agosto 2022

AY NOW HOLLDDDDD UPPPPP pic.twitter.com/07pOOxaS9l — Encrylix |エンクライ (@Encrylix) 16 agosto 2022

MONTATURA PUBBLICITARIA! pic.twitter.com/G2oq8q2RgD — 🄿🄰🄽🄳🄰🅃🅁🄰🅂🄷 (@YamamotoElios) 16 agosto 2022

I fan dello show hanno letteralmente rotto Internet in pochi minuti da quando è stato rilasciato il trailer. Ma questo è solo un assaggio di quanto tempo fa Cobra Kai aspettavano pazientemente di dare uno sguardo alla nuova stagione. La data di uscita è stata annunciata a maggio e da allora non sono state condivise notizie sulla quinta stagione.

Di conseguenza, non appena i fan hanno visto il nuovo trailer, hanno immediatamente fatto sapere al mondo quanto lo aspettavano e lo adoravano. Lo spettacolo arriva questo settembre solo su Netflix.

