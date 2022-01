La squadra di casa è basata su una storia vera? Controlla i dettagli su Sean Payton

La squadra di casa arriverà su Netflix il 28 gennaio 2022. Il film si concentra sull’allenatore della NFL Sean Payton e il suo trailer ci ha dato uno sguardo al film commovente ed esilarante con Kevin James e Taylor Lautner.

È basato su una storia vera?

Gli appassionati di calcio conosceranno sicuramente “Bountygate”. Era il 2012 quando ebbe luogo lo scandalo del Bounty dei New Orleans Saints. I membri della squadra dei New Orleans Saints della NFL (National Football League) sono stati accusati di aver pagato “taglie” schiaccianti per denaro, ovvero di aver pagato bonus per aver ferito giocatori della squadra avversaria.

Di conseguenza, molti giocatori sono stati sospesi in massa e i fan hanno assistito a molte udienze e contenziosi nei tribunali federali. Tra i 27 membri che sono stati sospesi, c’erano Gregg Williams, Michael Ornstein, Joe Vitt e Sean Payton.

Payton era un ex giocatore dei New Orleans Saints e in seguito divenne il capo allenatore della stessa squadra. L’uomo ha avuto un matrimonio duraturo con la sua ex moglie, Beth Shuey, che è durato più di 2 decenni prima che si separassero nel 2014. I due hanno una figlia e un figlio.

Quando la sua sospensione alla fine gli ha concesso una pausa dal lavoro, Payton ha trascorso tutto ad allenare la squadra di football di suo figlio. Lo scopo di questo era di ricucire il loro legame padre-figlio mentre l’allenatore fa quello che sa fare meglio. Questo è l’aspetto della vita di Payton su cui si concentra Home Team su Netflix.

La reazione dei fan alla squadra di casa di Netflix

Essendo una produzione di Adam Sandler, i fan si aspettano che questo film sia esilarante e, per quanto possiamo vedere dal trailer, sembra certamente esserlo. Ma una cosa di cui i fan sembrano essere molto delusi è la glorificazione di Sean Payton, che in effetti aveva torto.

Oh buongiorno. Prenderemo un cattivo che ha tradito ripetutamente e faremo un film piacevole su di lui! Ottimo lavoro ragazzi. Non dovremmo insegnare ai nostri ragazzi a non imitare gli imbroglioni e le persone cattive? #HomeTeam https://t.co/sysXRkZOJU — Deep to Moss (@ilikebigdecks) 14 dicembre 2021

Poi arriva il problema che i fan hanno con Kevin James che interpreta Payton.

Non sono sicuro di cosa mi aspettassi dal film “Kevin James interpreta Sean Payton”, ma chiaramente era in qualche modo ancora di più. #HomeTeam pic.twitter.com/dGeIZxzZPN — Ray Stakenas (@AlmightyRay) 15 dicembre 2021

#HomeTeam #Netflix #Saints https://t.co/v7R2YDZSdF — Jake Kline (@JakeAKline) 15 dicembre 2021

Altri credono che il casting di James per il ruolo di Payton aggiunga al film, che dovrebbe essere una commedia piacevole.

Penso che @KevinJames James che interpreta @SeanPayton in una foto biografica sia fottutamente divertente. Il fatto che non si somiglino e questa è la battuta e leggere Twitter che ha così disperatamente bisogno di avere ragione mentre manca la battuta è sempre esilarante #HomeTeam pic.twitter.com/j580nCmh0S — JBtheMad è AF bipolare! (@JBtheMad) 15 dicembre 2021

Nonostante i numerosi problemi, Home Team su Netflix è un film che tutti gli appassionati di calcio devono guardare.

