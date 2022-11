La spedizione di Kerberos nel 1899 è basata su una storia vera? L’ispirazione spiegata

Gli immigrati europei salgono a bordo di un piroscafo a Londra che li porterà a New York City. A bordo incontrano nuove persone e le connessioni iniziano a svilupparsi. Dopo l’incontro con una nuova nave, un mistero inizia a svelarsi e tutto ciò che pensavamo di aver appreso è sprofondato nel dubbio. È il 1899.

Il thriller in costume intriso di horror è stato presentato in anteprima su Netflix giovedì 17 novembre 2022 e proviene dai co-creatori dell’affascinante serie Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese.

Con il pubblico invitato a dare un’occhiata, ci sono alcune inevitabili domande che salgono in superficie, con qualche curiosità sulla nave su cui si trovano i personaggi.

A proposito, la Kerberos nel 1899 era una vera nave o è fittizia?

1899 cr. Netflix

La nave Kerberos del 1899 è basata su una storia vera?

No, il Kerberos nel 1899 non era un piroscafo nella vita reale e la storia che i creatori raccontano è un’opera di finzione.

Sebbene ci fossero un certo numero di navi reali che sono scomparse nella storia durante il 19° secolo – HMS Erebus, HMS Terror – gli autori della serie non hanno affrontato alcun dettaglio narrativo ispirato alle navi della vita reale. Le suddette “navi fantasma” sono state trovate come relitti rispettivamente nel 2014 e nel 2016, riporta Netflix Life.

D’altra parte, Jantje ha spiegato durante una conversazione con Deadline che elementi della vita reale come lo stato attuale dell’Europa e la Brexit hanno ispirato la serie:

“L’intera prospettiva europea è stata molto importante per noi, non solo dal punto di vista della storia, ma anche del modo in cui l’avremmo prodotta. Doveva davvero essere una collaborazione europea, non solo per il cast ma anche per la troupe”.

Ha aggiunto: “Abbiamo sentito che con gli ultimi anni di Europa in declino, volevamo dare un contrappunto alla Brexit e al nazionalismo in aumento in diversi paesi, per tornare a quell’idea dell’Europa e degli europei che lavorano e creano insieme. “

Significato di Kerberos nel 1899

Perché la nave si chiama Kerberos? Bene, è importante notare che i nomi di entrambe le navi – incontrano un altro piroscafo chiamato Prometeo – derivano dalla mitologia greca.

Kerberos si traduce in Cerberus, che è descritto nella mitologia come un enorme segugio riscaldato a tre che serviva Haides, re degli inferi e dio dei morti.

Il Cerberus era essenzialmente una guardia che si ergeva dominante alle porte degli inferi, con il compito di impedire a coloro che vi erano intrappolati di uscire. Le descrizioni raffigurano la creatura con la coda di un serpente e una criniera composta da loro.

1899 | Teaser ufficiale | Netflix BridTV 10326 1899 | Teaser ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/DS2_gsMdij4/hqdefault.jpg 1027496 1027496 centro 13872

1899 titoli degli episodi

I nomi si dimostrano probabilmente piuttosto importanti nella serie, così come i titoli degli episodi quando si identificano importanti punti e sviluppi della trama.

Dai un’occhiata ai titoli degli episodi in ordine cronologico di seguito:

La nave

Il ragazzo

La nebbia

La lotta

La chiamata

La piramide

La tempesta

Il tasto

1899 è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, Mob Psycho 100 Stagione 3 ep 7 ora di rilascio, data e storia in anteprima