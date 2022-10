La solitudine è la ragione dietro la pianificazione del terzo figlio del principe Harry e Meghan Markle?

Il principe Harry e Meghan Markle hanno creato il loro piccolo mondo nella loro casa di Montecito in California. La coppia reale ha due figli: Archie Harrison Mountbatten-Windsor e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Archie è nato nel Regno Unito il 6 maggio 2019 e festeggerà il suo quarto compleanno lo stesso giorno della cerimonia di incoronazione di re Carlo III l’anno prossimo.

Per quanto riguarda Lilibet, ha respirato per la prima volta all’ospedale Santa Barbara Cottage il 4 giugno 2021. Harry e Meghan chiamarono la loro figlia in onore della regina Elisabetta II, il cui soprannome era Lilibet, prima di salire al trono. Mentre la coppia sembra estremamente felice con la loro piccola famiglia, alcuni rapporti lo suggeriscono stanno progettando per il loro terzo figlio. Questa notizia è sorprendente, poiché hanno appena iniziato a concentrarsi sulla loro vita professionale con le loro docuserie e il libro di memorie del Duca che uscirà il mese prossimo.

La cerchia ristretta del principe Harry e Meghan Markle è piccola

L’esperto reale Kinsey Schofield ritiene che dopo la loro uscita dalla Casa di Windsor, Harry e Meghan hanno vissuto una vita solitaria. I Sussex non hanno davvero una famiglia a parte i loro due figli e difficilmente sono riusciti a stringere amici intimi nel Regno Unito. Il Duca è non abituato a vivere una vita distaccata, essendo un re, un buon numero di persone lo circondava sempre.

Quindi, la coppia dovrebbe crederci l’aggiunta di un nuovo membro potrebbe portare un po’ di eccitazione nella loro vita. Tuttavia, Schofield non pensa che Markle si prenderà il dolore della terza gravidanza aveva sopportato momenti difficili durante Archie e Lilibet.

“Se Harry e Meghan stanno davvero considerando un terzo figlio, immagino sia perché la loro cerchia è piccola e il loro mondo è solitario. Si fidano di pochi e fanno molto affidamento l’uno sull’altro. Meghan ha avuto diverse gravidanze difficili e non credo che tenterebbe nemmeno di far passare di nuovo il suo corpo “. Schofield ha detto come citato dal Daily Star.

Nel 2019, il principe Harry negata la possibilità di avere più di due figli. Il principe reale aveva detto che la nascita di Archie aveva accresciuto la sua consapevolezza dell’ambiente e che avrebbe avuto solo due figli a causa del cambiamento climatico. Alla luce di ciò, le voci su un terzo figlio potrebbero essere proprio queste: voci.

