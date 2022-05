La situazione a Three Mile Island oggi e se è ancora attiva

Se c’è una cosa su cui puoi contare su Netflix, è un documentario fantastico.

La piattaforma è diventata sinonimo di punteggio dopo successo con la sua produzione di saggistica e uno degli ultimi ha incoraggiato il pubblico ad andare via e fare altre ricerche.

Meltdown: Three Mile Island è una serie di docu americani in quattro parti che presenta una serie di addetti ai lavori che ricordano gli eventi e gli effetti dell’incidente avvenuto nella centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania.

È un’opera illuminante che ti costringerà a considerare la situazione attuale dopo gli eventi esplorati nel documentario.

Quindi, diamo un’occhiata a Three Mile Island oggi…

ancora dal trailer di Meltdown: Three Mile Island, Netflix

Three Mile Island è ancora attiva oggi?

No, Three Mile Island ospitava due reattori nucleari: l’unità 2 ha subito un parziale tracollo nel 1979 ed è stata chiusa. L’unità 1, tuttavia, ha continuato ad essere operativa fino alla sua chiusura 40 anni dopo, nel 2019.

Nonostante l’interruzione delle operazioni presso la centrale, Bustle riferisce che permangono preoccupazioni per il rischio di esposizione alle radiazioni nell’area. L’unità 2 è stata racchiusa nel cemento in seguito al disastro coperto dal documentario Netflix. Tuttavia, la NBC afferma che l’unità rimane “altamente radioattiva”.

Questa preoccupazione è stata ripresa in una lettera dell’aprile 2020 alla Commissione per la regolamentazione nucleare del segretario del Dipartimento per la protezione ambientale della Pennsylvania Patrick McDonnell. Ha scritto della “mancanza di denaro” per ripulire a sufficienza il sito.

Sono stati affrontati anche dettagli allarmanti sui livelli di radiazione incerti e su come i materiali radioattivi sarebbero stati eliminati dopo la disattivazione dell’impianto.

Patrick McDonnell sugli effetti persistenti

Nella sua lettera, Patrick McDonnell ha scritto: “L’incidente nucleare dell’Unità 2 della TMI ha provocato danni alla maggior parte del nocciolo del reattore, ha rilasciato milioni di curie di gas nobili radioattivi nell’ambiente circostante e ha contaminato gravemente gli interni degli edifici di contenimento e ausiliari. “

Di conseguenza, McDonnell sostiene che ci sono vaste aree nell’impianto in cui permangono condizioni radiologiche sconosciute in relazione all’incidente dell’Unità 2.

Si spinge fino a dire che crede: “L’Unità 2 è la struttura più radiologicamente contaminata nella nostra nazione al di fuori del complesso di armi del Dipartimento dell’Energia”.

Perché Exelon ha chiuso Three Mile Island?

Exelon ha gestito la centrale nucleare e l’ha chiusa perché non riusciva a fare soldi.

Technotrenz riporta una dichiarazione di Exelon in cui spiegava che la società sperava di fare affidamento su un’azione legislativa alla Camera e al Senato della Pennsylvania per sovvenzionare l’impianto. Tuttavia, nessuna azione è stata intrapresa sul disegno di legge presentato.

Bryan Hanson, vicepresidente senior di Exelon e capo ufficiale nucleare, ha incluso nella sua dichiarazione:

“Oggi è un giorno difficile per i nostri dipendenti, che avevano sperato che i responsabili politici statali avrebbero sostenuto la valorizzazione dell’energia nucleare priva di emissioni di carbonio nello stesso modo in cui valutano altre forme di energia pulita in tempo per evitare che TMI si spenga prematuramente”.

Hanson ha continuato a ringraziare i dipendenti che sono rimasti nello stabilimento fino alla sua disattivazione nel settembre 2019, sottolineando che l’azienda avrebbe fatto tutto il possibile per sostenerli.

In altre notizie, la stagione 3 di Dr Stone uscirà nel 2023 con uno speciale OVA in uscita a luglio 2022