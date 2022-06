La signora Marvel è su Netflix?

La Marvel sta espandendo bene il suo universo attraverso l’uso di programmi TV. Signora Marvel è l’ultimo in arrivo, ma sarà trasmesso in streaming su Netflix?

Kamala Khan è solo una fan dei supereroi. Almeno, questo è tutto ciò che lei pensa di essere. Quell’amore per i supereroi porta ad alcuni mondi fantasiosi che ha creato. Captain Marvel è il suo preferito.

Ovviamente, con il suo amore per i supereroi, si sente come se non si adattasse bene. Che si tratti di scuola o di casa, sta lottando per trovare un posto. Questo fino a quando non finisce con i suoi stessi superpoteri. Ora diventa proprio come i supereroi a cui guarda.

Il primo episodio della miniserie è ora disponibile per lo streaming. Ci saranno nuovi episodi ogni mercoledì, ma dove puoi trasmettere in streaming la nuova serie? È Signora Marvel su Netflix?

Dove trasmettere in streaming Ms. Marvel online

Ci sono cattive notizie per gli abbonati Netflix. Questa non è una serie disponibile per lo streaming su Netflix.

Il fatto che sia uno spettacolo Marvel dovrebbe rivelarlo. Gli spettacoli Marvel non sono più disponibili su Netflix, anche quelli che originariamente erano come Netflix Originals Jessica Jones e Temerario. C’è un’altra società che possiede questo franchising.

Riguarda la Disney. Puoi trasmettere in streaming Signora Marvel su Disney+. I nuovi episodi vengono rilasciati il ​​mercoledì.

Che ne dici di acquistare gli episodi online? Questo non sarà possibile. I precedenti programmi Marvels non sono arrivati ​​su DVD, Blu-ray o Digital. Questo è un piano della Disney per mantenere le persone sul servizio di abbonamento. Se mettono a disposizione qualcosa per l’acquisto su Digital, le persone pagheranno una volta e guarderanno quanto vogliono. Questo non dà alla Disney i soldi che vuole dal franchise Marvel.

Poteva Signora Marvel mai passato a Netflix? L’unico modo in cui ciò accadrà è se Disney e Netflix devono combinarsi per salvarsi. È improbabile.

Signora Marvel è disponibile per lo streaming su Disney+.