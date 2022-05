La settima stagione di Workin’ Moms è stata sostenuta dai fan su Twitter

È passato solo un breve mese dal finale di Mamme lavoratrici Stagione 6 su CBC, ma i fan si stanno rivolgendo a Twitter per esprimere il loro bisogno di un’altra dose.

Riveliamo se Mamme lavoratrici è stato rinnovato per la settima stagione, evidenzia ciò che i fan dicono sul ritorno dello show su Twitter e presenta il cast coinvolto.

Creato e scritto dalla star Catherine Reitman per la CBC Television, Mamme lavoratrici è stato presentato per la prima volta nel 2017 con Reitman nei panni della protagonista di un gruppo di amiche che affrontano collettivamente le sfide dell’essere madri lavoratrici.

Workin’ Moms è stato rinnovato per la stagione 7?

No, Mamme lavoratrici non è stato ancora rinnovato dalla CBC, ma ci sono molti suggerimenti che suggeriscono che lo spettacolo sta tornando sul piccolo schermo.

Segnalato da Decider, The Directors Guild of Canada ha allestito una pagina dedicata all’equipaggio di Mamme lavoratrici Stagione 7, prendendo in giro che è in produzione.

Inoltre, la pagina Twitter ufficiale dello show ha twittato un commento correggendo un post precedente che si riferiva al “finale”. L’account ha confermato che si trattava del “finale di stagione” e non del finale di serie, il che conferma quasi che lo spettacolo tornerà per la stagione 7.

Finale di stagione! Non di serie! — Working Moms (@WorkinMoms) 11 aprile 2022

I fan inizieranno una rivolta senza la stagione 7

La sesta stagione ha lasciato i fan alla disperata ricerca di altro dopo il finale della sesta stagione, e questo fan ha dichiarato che non potevano aspettare “troppo a lungo” per la stagione 7:

Working Moms è letteralmente il migliore…, ma quel finale però… non vedo l’ora che arrivi la stagione 7 🥴😩 — Queenbecks🐢 (@queenbeckssss) 12 maggio 2022

Un altro fan ha chiarito che la stagione 7 deve essere lunga “almeno” 30 episodi, dimostrando ancora di più la popolarità dello show:

Ho bisogno che la stagione 7 di Working Moms abbia almeno 30 episodi. — Ratang (@BeeIsWholesome) 12 maggio 2022

Infine, questo devoto fan ha fatto sapere che avrebbero iniziato una rivolta se la CBC non avesse rilasciato Mamme lavoratrici Stagione 7:

se @netflix non rilascerà la stagione 7 delle mamme lavoratrici al più presto, inizierò una rivolta!!!!!! #questo è tutto — Sull’orlo.di.un.crollo.pandemico (@thefixerNina) 11 maggio 2022

Incontra il cast di Mamme lavoratrici

La settima stagione riporterà sullo schermo tutti i preferiti di seguito, ad eccezione di Juno Rinaldi, il cui personaggio Frankie è stato cancellato dallo show alla fine della quinta stagione.

Caterina Reitman – Kate Foster

– Kate Foster Dani gentile – Anne Carlson

– Anne Carlson Jessalyn Wanlim – Jenny Matthews

– Jenny Matthews Enuka Okuma – Sloane Mitchell

Inoltre, anche i seguenti personaggi ricorrenti dovrebbero tornare nello show:

Ryan Belleville – Lionel Carlson

– Lionel Carlson Sadie Munroe – Alice Carlson

– Alice Carlson Marta Girvin – Erica

– Erica Alex Mallari Jr. -Malcolm Cody Patrick

-Malcolm Cody Patrick Kyle Breitkopf – Nathan Jr.

– Nathan Jr. Mason e Nolan Gahan – Charlie

Anche Catherine Reitman si è rivolta a Instagram per condividerlo Mamme lavoratrici teneva il numero 3 su Netflix come uno degli spettacoli più popolari in questo momento.

Immagine da reitcatou/Instagram

Workin’ Moms è ora in streaming su Netflix.

