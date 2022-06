La sesta stagione di Riverdale non arriverà su Netflix a luglio 2022

Riverdale la sesta stagione potrebbe essere la stagione più pazza della serie, e questo dice qualcosa per uno spettacolo del genere Riverdale. La penultima stagione ha incluso superpoteri, viaggi nel tempo e tanti altri colpi di scena selvaggi che sono alla base di questo particolare corso.

La sesta stagione è stata presentata in anteprima su The CW nel novembre 2021 con i cinque episodi Rivervale evento, che ha capovolto la serie in modi che le stagioni precedenti non avevano mai avuto prima. A seguito della conclusione del Valle del fiume, la sesta stagione continua a sentire le scosse di assestamento.

Sfortunatamente, non tutti Riverdale fan ha avuto l’opportunità di guardare la stagione 6 abbastanza ancora. Mentre gli ultimi episodi sono in streaming settimanalmente su Netflix in alcune parti del mondo, Riverdale la sesta stagione non ha ancora toccato Netflix in altre parti del mondo, compresi gli Stati Uniti.

Poiché la sesta stagione andrà ancora in onda su The CW per tutto luglio 2022, i nuovi episodi non verranno pubblicati su Netflix a luglio. La serie non è stata inclusa nell’elenco completo dei film e degli spettacoli in arrivo nel mese. Ma con la data del finale fissata, sappiamo quando aspettarci il suo arrivo.

Quand’è la sesta stagione di Riverdale su Netflix?

Con 22 episodi in Riverdale stagione 6, la rete andrà in onda gli episodi 18 e 19 rispettivamente il 26 giugno e il 10 luglio. Ciò lascia altri tre episodi in onda il 17 luglio, il 24 luglio e il 31 luglio. Come annunciato da The CW, il finale della sesta stagione andrà in onda domenica 31 luglio.

Come osserva TV Line, quella programmazione è stata finora considerata provvisoria e potrebbe cambiare in qualsiasi momento (il che ha senso dopo aver visto il Eredità finale di serie respinto). E considerando che la programmazione della stagione è stata imprevedibile nella migliore delle ipotesi, non si sa mai cosa potrebbe accadere.

Per ora, stiamo andando con la data del finale del 31 luglio. L’accordo della CW con Netflix afferma che le nuove stagioni delle loro serie sono trasmesse in streaming otto giorni dopo i finali. Se Riverdale la stagione 6 in effetti termina il 31 luglio, il che significa che arriverà su Netflix lunedì 8 agosto. Naturalmente, conosceremo la data di uscita ufficiale di Netflix alla fine di questo mese.

Resta sintonizzato per saperne di più Riverdale notizie e aggiornamenti da Netflix Life!