La sesta stagione di Riverdale arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Fan di Netflix, vi manca Riverdale? Non devo nemmeno chiedere, vero? C’è qualcosa in quella città pazza e in tutti i suoi imbrogli che ci tiene agganciati allo show. Bene, la buona notizia è che la sesta stagione arriverà negli Stati Uniti ad agosto!

So che voi spettatori desiderosi stavate aspettando da un po’ di vedere i nuovi episodi. Il gigante dello streaming ha aggiunto Riverdale stagione 5 nell’ottobre 2021. La sesta stagione è stata presentata in anteprima sulla rete madre dello show, The CW, nel novembre 2021. E mentre quelli via cavo hanno potuto godersi le uscite settimanali, i fan di Netflix non sono stati così fortunati.

La popolare serie CW vede KJ Apa nei panni di Archie, Lili Reinhart nei panni di Betty, Cole Sprouse nei panni di Jughead, Camila Mendes nei panni di Veronica e Madelaine Petsch nei panni di Cheryl. Sei pronto a rivedere i tuoi personaggi preferiti sui tuoi schermi? Ebbene non ti preoccupare, l’attesa è quasi finita!

Data di uscita Netflix della sesta stagione di Riverdale

Riverdale la sesta stagione uscirà su Netflix domenica 7 agosto 2022! Lo streamer aggiungerà la stagione di 22 episodi al suo catalogo appena una settimana dopo la messa in onda del finale su The CW il 31 luglio.

La rete ha un accordo con Netflix che le nuove stagioni dei loro programmi possono essere trasmesse in streaming otto giorni dopo i loro finali. Immagino che The CW stesse perdonando il giorno in più! Ehi, prima avremo quegli episodi, più saremo felici.

La sesta stagione ha portato gli spettatori in una corsa pazzesca che include superpoteri, streghe (il crossover con l’originale Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina finalmente succede!), viaggi nel tempo e molto altro ancora. Voglio dire, con tutto ciò che sta accadendo, non so cosa resterà loro da fare nella settima e ultima stagione dello show. dovremo aspettare e vedere!

Sei eccitato Riverdale la sesta stagione arriverà presto su Netflix? Guarderai? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

