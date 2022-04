La sesta stagione di Peaky Blinders non arriverà su Netflix negli Stati Uniti nell’aprile 2022

Peaky Blinders – Per gentile concessione di Robert Viglasky/Netflix

Dopo un’attesa di tre anni, siamo stati pieni di gioia quando l’abbiamo appreso Peaky Blinders la stagione 6 sarebbe finalmente arrivato su Netflix nel 2022, ma se speravi di catturare i nuovi episodi del dramma britannico questo mese, preparati a qualche delusione poiché l’attesa continua.

Peaky Blinders la sesta stagione non arriverà su Netflix negli Stati Uniti nell’aprile 2022, ma dall’aspetto delle cose, in realtà non abbiamo molto tempo per aspettare fino alla sua uscita!

La serie guidata da Cillian Murphy volge al termine con il suo sesto capitolo della serie Peaky Blinders saga. I fan di tutto il mondo hanno atteso pazientemente l’uscita della stagione conclusiva per quasi tre anni dopo che la quinta stagione ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019. Quindi non sorprende che molti si stiano chiedendo quando metteranno le mani sui nuovi episodi.

Quindi quando possiamo aspettarci il ritorno del sesto capitolo del dramma popolare? Scopri le ultime notizie sull’aggiornamento della versione di seguito!

Peaky Blinders stagione 6 data di uscita Netflix

I sei nuovi episodi di Peaky Blinders hanno appena concluso la messa in onda nel Regno Unito il 3 aprile e rimarranno con la rete BBC per due mesi prima di dirigersi verso Netflix per un pubblico globale.

Secondo il programma di rilascio di Netflix, Peaky Blinders la sesta stagione uscirà sul colosso dello streaming venerdì 10 giugno.

Ciò significa che abbiamo poco meno di due mesi per rinfrescare i nostri ricordi di ciò che è successo finora e continuare a schivare ed evitare spoiler dai nuovi episodi fino ad allora!

Quanti episodi di Peaky Blinders ci sono su Netflix USA?

Netflix ha una vasta libreria di contenuti e attualmente ospita 30 episodi di Peaky Blinders. Le stagioni dalla 1 alla 5 erano composte da sei episodi ciascuna e la stagione 6, una volta che sarà disponibile sullo streamer, avrà anche sei episodi che potrai guardare.