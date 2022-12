La sesta stagione di Outlander non arriverà su Netflix USA nel 2022

Outlander Stagione 6 — Per gentile concessione di Robert Wilson/STARZ

La serie drammatica storica straniero è uno degli streaming originali non Netflix più popolari sul servizio. Netflix è stato in streaming straniero a livello internazionale per la maggior parte della durata dello spettacolo, ma ci vuole molto tempo prima che le nuove stagioni migrino da Starz a Netflix negli Stati Uniti. I fan stanno ancora aspettando straniero stagione 6 in arrivo su Netflix e sperando che lo faccia prima straniero anteprime della stagione 7.

Sfortunatamente, non abbiamo grandi notizie per i fan dello show. straniero la stagione 6 è probabilmente molto lontana dall’arrivare su Netflix negli Stati Uniti. Di solito ci vogliono due anni interi perché una stagione inizi lo streaming sul servizio e straniero la stagione 6 è andata in onda il suo finale il 1 maggio 2022, il che significa che probabilmente non arriverà su Netflix USA fino al 2024, certamente non entro la fine del 2022.

Ma il franchise di Outlander va ancora forte. Oltre all’imminente settima stagione, Starz ha ordinato una serie prequel di Outlander chiamata Outlander: Blood of My Blood che si concentrerà sui genitori di Jamie Fraser. Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata per il prequel.

Quando sarà la sesta stagione di Outlander su Netflix USA?

Dal momento che Netflix impiega due anni per trasmettere in streaming le nuove stagioni di straniero negli Stati Uniti, non aspettarti di vedere straniero stagione 6 sulla piattaforma fino a maggio 2024 al più presto. A questo punto, è molto più semplice iscriversi a un abbonamento Starz se non vedi l’ora di metterti al passo con la saga di Claire e Jamie.

Data di uscita della stagione 7 di Outlander su Starz

Anche se i nuovi episodi di straniero non verrà su Netflix USA per un po’, i fan sì straniero stagione 7 da guardare avanti nel prossimo futuro. Starz non ha ancora annunciato la messa in onda ufficiale per la settima stagione di 16 episodi, ma sappiamo che le riprese sono iniziate nella prima metà del 2022, quindi il canale via cavo probabilmente punta a una data di uscita all’inizio del 2023. Ciò significa che la stagione 7 probabilmente non arriverà su Netflix fino al 2025.

Le prime cinque stagioni di straniero sono attualmente disponibili per la visione su Netflix US Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su quando le future stagioni della serie potrebbero essere disponibili.