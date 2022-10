La sesta stagione di Outlander non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Non è una sorpresa straniero è un grande successo! La storia d’amore sui viaggi nel tempo ha una storia avvincente che abbraccia anni e paesi, personaggi simpatici, azione, patriottismo scozzese e, naturalmente, la commovente storia d’amore di Jamie e Claire. Tutti gli attori sono così talentuosi e scelti alla perfezione, ma probabilmente nessuno come i meravigliosi protagonisti, Sam Heughan e Caitriona Balfe!

Non ci sono abbastanza parole per elogiare questo fantastico spettacolo, ed è per questo che è diventata una serie così popolare non solo sulla sua rete originale Starz, ma anche su Netflix. E quando il drama è stato aggiunto per la prima volta al servizio di streaming, ha immediatamente guadagnato nuovi fan.

E per questo ogni mese che passa, diventa sempre più difficile aspettare che la prossima stagione della serie venga aggiunta a Netflix. Le prime cinque delle sei stagioni sono ora in streaming sulla piattaforma. E la grande notizia è che la storia non è ancora finita! straniero la stagione 7 è attualmente in produzione.

Sfortunatamente, la sesta stagione non arriverà su Netflix ad ottobre. Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere lo spettacolo aggiunto al catalogo dello streamer?

Outlander stagione 6 previsioni di rilascio di Netflix

Sembra che Netflix e Starz abbiano un accordo, poiché il gigante dello streaming ha un modello per rilasciare nuove stagioni della popolare serie sulla sua piattaforma in modo coerente. Nuove stagioni di straniero sono stati aggiunti a Netflix due anni dopo la messa in onda dei finali su Starz.

Dal momento che il finale della sesta stagione è stato presentato in anteprima il 1 maggio 2022 su Starz, è molto probabile che gli spettatori di Netflix riceveranno la prossima puntata dello spettacolo a maggio 2024. Probabilmente verrà aggiunto il 1 maggio 2024 anche in base a quando è uscita la quinta stagione ! Il straniero il finale della quinta stagione è andato in onda il 10 maggio 2020 sulla sua rete madre. Quindi, la quinta stagione ha debuttato il 10 maggio 2022 su Netflix.

Purtroppo l’attesa è così lunga, lo so. Ma credetemi, ne varrà la pena!

straniero le stagioni 1-5 sono disponibili per lo streaming su Netflix.