La sesta stagione di Outlander non arriverà su Netflix a maggio 2022

Gli abbonati Netflix sono abituati alle lunghe attese tra le stagioni per molti spettacoli. Voglio dire, guarda da quanto tempo abbiamo aspettato Cose più strane stagione 4. Ma so che ne varrà la pena! Un’altra serie che vale sicuramente la pena aspettare è straniero.

Lo spettacolo è stato un enorme successo da quando è stato presentato per la prima volta su Starz nel 2014 e ha continuato a guadagnare popolarità solo da quando le prime quattro stagioni sono state aggiunte a Netflix. Ha dato alla storia d’amore che viaggia nel tempo un pubblico più ampio e ha ottenuto ancora più amore che merita.

La serie è attualmente alla sua sesta stagione, con la data del finale fissata per il 1 maggio su Starz. Di recente abbiamo ricevuto la straordinaria notizia che straniero la stagione 5 arriverà presto sul servizio di streaming verra! L’intera stagione uscirà il 10 maggio alle 12:00 PT/3:00 ET. lo so straniero i fan di Netflix hanno atteso con impazienza la prossima puntata. E fidati, è fantastico!

E allora straniero stagione 6? Sfortunatamente, la sesta stagione non arriverà su Netflix il mese prossimo.

Previsioni sulla data di uscita della sesta stagione di Outlander

Probabilmente passerà un paio d’anni prima straniero la sesta stagione sarà sui tuoi schermi. Netflix ha avuto un modello di rilascio di nuove stagioni due anni dopo la messa in onda dei loro finali sulla rete madre dello show. In effetti, per la stagione 5, era giusto nel punto.

Il straniero il finale della quinta stagione è andato in onda il 10 maggio 2020 su Starz. Arriverà su Netflix martedì 10 maggio 2022. Molto probabilmente i fan di Netflix non vedranno l’ultima stagione fino alla fine di aprile o all’inizio di maggio 2024.

Tieni duro, Sassenachs! La sesta stagione è stata una corsa pazzesca. Se pensavi che i Fraser fossero passati attraverso lo strizzatoio, aspetta. So che l’attesa per la sesta stagione sarà lunga, ma almeno hai la stagione 5 a cui guardare con impazienza. Sarà qui tra circa due settimane!

Flusso straniero stagioni 1-4 su Netflix in questo momento. straniero la stagione 5 uscirà il 10 maggio 2022.