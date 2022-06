La sesta stagione di Outlander non arriverà su Netflix a luglio 2022

straniero era già una serie molto popolare quando è andata in onda per la prima volta sulla sua rete, Starz. E da quando Netflix ha aggiunto la storia d’amore sui viaggi nel tempo alla sua lista, una nuova serie di fan ha contribuito al suo seguito.

E quelli del servizio di streaming sanno quanto è lunga l’attesa tra le stagioni. Purtroppo, l’attesa per straniero la sesta stagione continuerà poiché il dramma non arriverà su Netflix a luglio.

Le prime cinque stagioni sono ora in streaming su Netflix. Quelli di voi che hanno visto la quinta stagione sanno che l’ultimo episodio è stato molto emozionante e traumatico per Claire. Sono sicuro che siete tutti ansiosi di vedere le conseguenze e come sta il nostro dottore preferito. E siamo onesti, ci manca sempre vedere Claire e Jamie insieme. Sono onestamente una delle migliori navi là fuori!

Quindi la sesta stagione non arriverà su Netflix a luglio. Quando puoi aspettarti di vederlo?

Outlander stagione 6 previsioni di rilascio di Netflix

Dal momento che la stagione 6 è andata in onda il suo finale di stagione il 1 maggio 2022 su Starz, gli spettatori di Netflix molto probabilmente non vedranno la prossima puntata fino all’inizio di maggio 2024. Il gigante dello streaming ha un modello di rilascio di nuove stagioni della popolare serie due anni dopo la messa in onda dei finali sulla rete madre dello spettacolo. Ciò è probabilmente dovuto all’accordo tra Starz e Netflix.

straniero la stagione 5 è stata aggiunta a Netflix poco fa. Il finale della quinta stagione è andato in onda il 10 maggio 2020 su Starz, quindi è stato rilasciato esattamente due anni dopo, il 10 maggio 2022 su Netflix. Per questo motivo, siamo abbastanza fiduciosi che la sesta stagione non arriverà prima del 1 maggio 2024.

Questa non è la notizia che vuoi sentire dai fan di Netflix, lo so! La grande notizia è che in questo momento il cast e la troupe stanno girando straniero stagione 7, poiché lo spettacolo è stato rinnovato per un’altra puntata. Quindi abbiamo più drammi, sfide e amore in arrivo per i Fraser. La loro storia è tutt’altro che finita!

straniero le stagioni 1-5 sono disponibili per lo streaming su Netflix.