La sesta stagione di Outlander non arriverà su Netflix a giugno 2022

Outlander Stagione 6 — Per gentile concessione di Robert Wilson/STARZ

In generale, straniero i fan sono molto pazienti. Le riprese di solito richiedono un po’ di tempo perché la loro produzione è così massiccia. E straniero i fan di Netflix sono ancora più pazienti perché l’attesa tra l’aggiunta delle stagioni è un po’. Anni in effetti.

Il 1 maggio, la serie ha concluso la sua sesta stagione sulla rete madre Starz. E ora il cast, la troupe e il resto del team creativo stanno lavorando sodo straniero stagione 7! Giusto. La storia della storia d’amore che viaggia nel tempo non è ancora finita.

In questo momento gli spettatori di Netflix possono guardare le prime cinque stagioni della storia della coppia di potere Jamie e Claire. E con la stagione 6 già in arrivo, alcuni di voi potrebbero chiedersi quando verrà aggiunta al gigante dello streaming per il vostro piacere di visione.

Purtroppo però, straniero la sesta stagione non arriverà su Netflix questo mese.

Outlander stagione 6 previsioni di rilascio di Netflix

Sei stato particolarmente paziente Sassenachs. La cattiva notizia è che dovrai continuare così perché l’attesa sarà probabilmente un po’. Netflix ha un modello di rilascio di nuove stagioni della popolare produzione due anni dopo che i loro finali sono stati trasmessi sulla rete madre dello show.

È successo di recente con straniero stagione 5. Il finale è andato in onda il 10 maggio 2020 su Starz, poi Netflix lo ha rilasciato il 10 maggio 2022. Poiché l’ultimo episodio della sesta stagione è andato in onda il 1 maggio 2022, probabilmente non vedremo la serie su Netflix fino alla fine di aprile o inizio maggio 2024!

Quella quantità di tempo è brutale. Due anni sono così lunghi! Tuttavia, alcuni di voi che hanno scoperto lo spettacolo su Netflix all’inizio potrebbero esservi abituati ormai. Se non vuoi aspettare, puoi sempre iscriverti a Starz in questo momento e sfrecciare attraverso la stagione. Credimi, è fantastico!

straniero le stagioni 1-5 sono disponibili per lo streaming su Netflix.