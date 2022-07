La sesta stagione di Elite non arriverà su Netflix a luglio 2022

Elite la sesta stagione non arriverà su Netflix a luglio 2022! L’originale spagnolo di Netflix, che è diventato incredibilmente popolare tra il pubblico internazionale sin dalla prima stagione lanciata nell’ottobre 2018, non tornerà sui nostri schermi in nessun momento per tutto il mese di luglio.

Sappiamo che siamo tutti sta morendo per scoprire l’esito della piccola, ehm, nuotata di Samuel (Itzan Escamilla) alla fine della stagione 5, e cosa ne è stato anche di Benjamin (Diego Martín), ma sfortunatamente dobbiamo solo aspettare. Sappiamo che la notizia potrebbe essere un po’ deludente, ma non preoccuparti troppo del suo stato futuro e del suo rilascio perché la stagione 6 è sicuramente in arrivo, essendo stata rinnovata nell’ottobre 2021.

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla sua prossima uscita.

C’è una data di uscita per Elite Stagione 6?

L’originale spagnolo, che è uno degli spettacoli più seguiti di Netflix, è la miscela perfetta di mistero, romanticismo e omicidio, quindi non sorprende che molti sperino di guardare la prossima stagione di Elite appena possono. Tuttavia, nonostante il fenomeno internazionale sia stato rinnovato il 28 ottobre 2021 per la sua sesta stagione (e altre tre nuove puntate a tema festivo del Elite: racconti), una data di uscita ufficiale per Elite la sesta stagione deve ancora essere rivelata dal gigante dello streaming.

E poiché la stagione più recente è stata rilasciata su Netflix proprio nell’aprile 2022, è probabile che la data della nuova stagione non venga annunciata a breve, tuttavia, se vai su Netflix e dai un’occhiata di élite pagina, noterai che la stagione 6 è stata contrassegnata come “in arrivo”. Ma quanto a come presto? Per il momento, possiamo solo offrire un’ipotesi.

Guardando indietro ai programmi di rilascio della stagione precedente, ci si può aspettare che la prossima stagione cadrà all’inizio del 2023. Il cast e la troupe hanno girato Elite stagione 6 dall’inizio di quest’anno. Certo, potremmo sbagliarci, quindi dovrai solo ricontrollare per ulteriori aggiornamenti! Questa è solo una previsione.