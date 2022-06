La sesta stagione di Elite non arriverà su Netflix a giugno 2022

È passato più di un mese dall’uscita di Elite stagione 5 su Netflix e le persone sono ancora sconvolte da tutto ciò che è successo nella quinta stagione della serie per adolescenti. La quinta stagione si è conclusa con un grande cliffhanger, quindi i fan sono ansiosi di vedere come andrà tutto nella nuova stagione. Sfortunatamente, i fan non potranno vedere la nuova stagione già a giugno perché Elite la stagione 6 non arriverà sullo streamer questo mese.

Non siamo sorpresi Elite la sesta stagione non arriverà a giugno perché il cast e la troupe stanno ancora lavorando sodo per girare la sesta stagione. Ma la buona notizia è che sembra che la produzione dovrebbe concludersi molto presto. Quanto presto? Non appena questo mese.

Se hai seguito il nostro Elite post sugli aggiornamenti sul rilascio della sesta stagione, sapresti che abbiamo detto che la sesta stagione potrebbe concludersi a giugno. Stavamo basando il programma di produzione della sesta stagione sulle stagioni 4 e 5, dove la produzione è durata solo quattro mesi. La produzione della sesta stagione è iniziata a febbraio, quindi quattro mesi dopo sarebbe giugno. Tuttavia, questa era la nostra previsione della data di chiusura. Nulla è stato confermato.

Ora c’è una voce che gira intorno a questo Elite la sesta stagione concluderà la produzione all’inizio di giugno. Secondo un Elite fan page su Instagram, il cast e la troupe sono alla loro ultima settimana di produzione. Sembra che ci sia del vero in questa voce perché Valentina Zenere, che interpreta Isadora Elite, ha pubblicato una foto sulla sua storia su Instagram di se stessa nel suo camerino con un messaggio che diceva: “La scorsa settimana, en mi segunda casa, el camarín”. La traduzione inglese è “La scorsa settimana, nella mia seconda casa, lo spogliatoio”. Non è chiaro quale fosse il giorno esatto in cui Valentina ha pubblicato la foto, ma era tra il 30 maggio e il 1 giugno.

Quindi, se questa voce è vera, quando possiamo aspettarci Elite stagione 6 in arrivo su Netflix? Abbiamo condiviso le nostre previsioni sulla data di rilascio di seguito.

Aggiornamenti sul rilascio della sesta stagione Elite

Se le riprese principali si concluderanno a giugno, lo spettacolo entrerà immediatamente in post-produzione subito dopo. La post-produzione richiede in genere fino a sei mesi. Quindi, se la sesta stagione trascorre tutti i sei mesi in post-produzione, potremmo guardare a una versione di dicembre 2022. Ma questo significherebbe che due stagioni di Elite è uscito nel 2022. Abbiamo visto solo una stagione di Elite rilasciato ogni anno e dubitiamo che Netflix cambierà le cose per la stagione 6. Quindi Netflix molto probabilmente manterrebbe la sesta stagione fino al prossimo anno e rilascerebbe un sacco di nuovi Elite: racconti alla fine del 2022. Per ora, la nostra migliore previsione della data di uscita per Elite la sesta stagione è all’inizio del 2023.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Elite stagione 6!