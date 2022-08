La sesta stagione di Big Mouth non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Big Mouth – Credito: Netflix

La prossima stagione della commedia animata per adulti esilarante e volgare di Netflix Grande bocca è in lavorazione! Ma se speravi di vedere l’ultima stagione sullo streamer questo mese, rimarrai profondamente deluso nell’apprendere questo Grande bocca la sesta stagione non arriverà su Netflix in nessun momento durante l’agosto 2022. Quindi, quando potremmo aspettarci di vedere i nuovi episodi?

La quinta stagione della sitcom animata per adulti – creata da Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett – è stata molto apprezzata, quindi non sorprende che molti siano affamati della prossima aggiunta. Sebbene non ci siano stati grandi cliffhanger alla fine della quinta stagione, i personaggi dello show hanno subito alcuni cambiamenti e sviluppi cruciali, quindi sarà interessante vedere come andranno le cose nella prossima stagione.

Ecco cosa sappiamo Grande bocca uscita Netflix della sesta stagione.

La sesta stagione di Big Mouth ha una data di uscita?

Al momento in cui scrivo, Netflix deve ancora rivelare la data di uscita ufficiale per Grande bocca stagione 6. Tuttavia, potremmo essere in grado di prevedere quando vedremo la nuova stagione!

Le stagioni precedenti sono state rilasciate in modo abbastanza coerente, con circa 11 mesi tra ogni versione. La stagione 5 è stata rilasciata su Netflix nel novembre 2021, quindi tenendo conto di ciò, potremmo potenzialmente vedere l’uscita della stagione 6 nell’ottobre 2022. Ovviamente, poiché ciò deve ancora essere confermato, ti invitiamo a prendere queste informazioni con un grano di sale. Ma, considerando che su IMDb, Grande bocca la sesta stagione è stata contrassegnata come “uscita del 2022”, siamo abbastanza fiduciosi che se non avremo l’ultima stagione in ottobre, probabilmente avremo i nuovi episodi entro la fine dell’anno.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul giorno del rilascio su Netflix Life!