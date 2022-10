La serie WGN Salem ha come protagonista Janet Montgomery su Netflix?

Non c’è momento migliore per dare un’occhiata a una serie piena di streghe che durante la stagione di Halloween, fare Salem un affare da non perdere. Ma gli abbonati Netflix possono guardare lo spettacolo horror soprannaturale?

Nella serie WGN, l’attrice Janet Montgomery interpreta Mary Sibley, una potente strega che tira segretamente orchestrando il caos e l’isteria a Salem, usando i processi alle streghe per consentire al suo vero piano di avere successo, che prevede l’evocazione del principe delle tenebre. I piani della strega vengono sconvolti quando il suo amore perduto ritorna. Shane West interpreta il suo ex amante trasformato in inconveniente, John Alden. Il risultato è un’abbondanza di dramma affascinante e romanticismo in stile gotico.

Il cast di Salem ha molti altri giocatori di talento, tra cui Seth Gabel, Tamzin Merchant, Ashley Madekwe, Iddo Goldberg, Xander Berkeley e Oliver Bell. Inoltre, la serie è stata creata da Brannon Braga, noto per il suo lavoro nel Star Trek franchise e Adam Simon, che ha scritto i film horror Ossa e La caccia nel Connecticut.

Ci sono tre stagioni con 36 episodi in totale che i fan possono guardare più e più volte, ma qualcuno di loro è su Netflix?

Salem è disponibile su Netflix?

Guardare la serie sullo streamer sarebbe fantastico e molti abbonati si divertirebbero molto a guardarla dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, nessun incantesimo può cambiare il fatto che Salem non è disponibile su Netflix.

Pur non avendo Salem nella scaletta è un peccato per coloro che cercano di rimediare alle streghe, lo streamer è ricco di eccellenti horror soprannaturali. Alcuni titoli da brivido lo sono Spuntino di mezzanotte, Cose più strane, L’ossessione di Hill Housee Casa sua.

Dove puoi trasmettere in streaming Salem

Salem è disponibile su Hulu. Inoltre, i fan possono trovare le stagioni delle serie in vendita su piattaforme VOD come Amazon Prime, Vudu, Apple TV, Google Play e YouTube.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: