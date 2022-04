La serie western Billy the Kid con Tom Blyth è su Netflix?

I western sembrano essere di gran moda in questi giorni, ed ha perfettamente senso che molti, inclusi gli abbonati Netflix, vorrebbero sapere dove possono godersi la nuova serie basata sull’iconica figura, Billy il bambino.

Spettacoli come Outer Range, Yellowstone, e 1883 sono stati un grande successo tra gli spettatori, ed ha senso che i fan di tutto il mondo siano ansiosi di vedere altri drammi e azione del selvaggio west. Fortunatamente per loro, ci sono più titoli là fuori, inclusa una nuova versione dell’unico e solo Billy the Kid.

La storia di Billy the Kid è stata raccontata molte volte sia sul grande che sul piccolo schermo, ed è sempre interessante vedere come verrà raccontata la leggenda. Fortunatamente, ci sono stati molti sforzi per offrire versioni rinfrescanti e divertenti dell’amato racconto. La serie del 2022 segue un’epica avventura romantica basata sulla vita del famigerato personaggio, compresi i suoi inizi irlandesi. Il dramma d’avventura romantico riguarderà anche la sua vita da pistolero sulla frontiera americana fino alla sua parte di grande impatto nella guerra della contea di Lincoln.

La serie vede come protagonista Tom Blyth nel ruolo del personaggio principale, con Daniel Webber, Eileen O’Higgins, Dakota Daulby, Sean Owen Roberts e altri attori di talento che compongono il cast. Per vedere se Billy il bambino è una delle tante avvincenti opzioni pronte per lo streaming ora su Netflix, assicurati di continuare a leggere!

Billy the Kid è disponibile su Netflix?

La quantità di straordinarie opzioni disponibili ora è a dir poco impressionante ed è lecito ritenere che gli abbonati non rimarranno mai senza cose da guardare. Ma non tutto è nel menu, ed è un peccato segnalarlo Billy il bambino non è disponibile su Netflix.

Netflix ha molti titoli occidentali pronti per essere apprezzati in questo momento per gli abbonati. Alcune di queste eccellenti opzioni includono Il potere del cane, Più cadono, Senza Dio, Bebop cowboy e Wynonna Earpsolo per citarne alcuni.

Dove vedere in streaming Billy the Kid

Billy the Kid è disponibile esclusivamente su Epix.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: