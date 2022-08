La serie thriller va bene per i bambini?

Questo venerdì, 19 agosto, Netflix farà cadere la tua prossima ossessione. Per coloro che amano appassionarsi a serie di gialli e/o thriller, Echi dovrebbe colpire il punto debole per te.

Passo la maggior parte del mio tempo a cercare nuovi ed eccitanti thriller con cui dedicarmi, che si tratti di un libro, di un film o di un programma televisivo. Echicon Michelle Monaghan nei panni di sorelle gemelle identiche, è esattamente il tipo di serie che piace ai fan dei thriller La donna alla finestra, Ragazza sul treno, Dietro i suoi occhi, Voi, Anatomia di uno scandalo e Il peccatore amerò.

Dato che tutti gli spettacoli sopra menzionati sono piuttosto maturi, probabilmente puoi indovinarlo Echi sarà anche così, ma di seguito entriamo più nel dettaglio su ciò che i genitori possono aspettarsi dallo spettacolo prima di iniziare a giocare di fronte a bambini o adolescenti più piccoli.

Fa eco alla guida dei genitori e alla classificazione in base all’età

Echi è classificato TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Se hai visto alcune delle altre serie o film thriller psicologici su Netflix, probabilmente hai un’idea del tipo di contenuto che troverai in questa serie.

La classificazione TV-MA è per linguaggio forte, sesso e violenza. Tuttavia, come qualcuno che ha visto tutti e sette gli episodi, posso dire che il sesso e il sangue presenti sono molto miti. Le scene di sesso sono poche e lontane tra loro e quelle presenti non contengono nudità esplicita al di là di un colpo di culo o due.

Ci sono alcune scene di violenza e spaventose nello show, ma non è niente di peggio di quello che potresti trovare in un film PG-13. La valutazione sembra principalmente derivare dalla lingua, poiché ci sono diverse imprecazioni forti utilizzate durante lo spettacolo, incluso f ** k.

Detto ciò, Echi è chiaramente rivolto a un pubblico adulto, quindi ci sono temi maturi presenti in tutta la serie che potrebbero non essere attraenti o appropriati per un pubblico più giovane. I genitori sono fortemente avvertiti.

Echi inizia lo streaming su Netflix il 19 12 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET.