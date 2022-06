La serie thriller psicologico Dark Winds è su Netflix?

La nuova serie di thriller psicologici Venti Oscuri proviene da Jack Ryan, creatore Graham Roland, rendendola un’esperienza utile dall’inizio alla fine, ma è su Netflix? Continua a leggere per scoprire questo e altro.

La narrativa accuratamente realizzata per lo spettacolo Venti Oscuri si basa sul Leaphorn & Chee serie di libri scritta dall’autore Tony Hillerman. Inoltre, la serie è stata creata da Graham Roland ed è prodotta da Game of Thrones lo scrittore George RR Martin e il premio Oscar Charles Robert Redford Jr.

La storia per Venti Oscuri, che pubblicizza la stanza di uno scrittore tutto nativo americano, segue due agenti di polizia Navajo nel sud-ovest degli anni ’70 di nome Joe Leaphorn e Jim Chee. Indagano su un caso di duplice omicidio che li costringe a mettere in discussione le loro convinzioni spirituali e la ricerca della verità non sarà un viaggio facile.

Mondo occidentaleè Zahn McClarnon e La Strada RossaKiowa Goron interpreta rispettivamente Leaphorn e Chee. Nel cast c’è anche una formazione fantastica che include Noah Emmerich, Rainn Wilson, Jessica Matten e Deanna Allison. La prima stagione sarà composta da sei voci.

Dark Winds è disponibile su Netflix?

Non ha davvero senso negare che guardare il thriller psicologico ben realizzato sarebbe un’esperienza ideale sul popolare servizio di streaming. Ma sfortunatamente, Venti Oscuri non è disponibile su Netflix e non si sa se cambierà presto.

Fortunatamente, gli abbonati hanno molte altre opzioni che appartengono allo stesso genere che sicuramente non deluderanno. Alcuni altri titoli entusiasmanti della categoria thriller psicologici pronti per lo streaming ora includono Scuro, Voi, Specchio nero, Mindhunter, Alice nella terra di confine e Nella nottesolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Dark Winds

Venti Oscuri è disponibile su AMC+.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: