La serie thriller d’azione Echo 3 è su Netflix? (dove guardare Echo 3)

Michael Huisman e Luke Evans sono i protagonisti della nuova serie thriller d’azione Eco 3, basato sulla serie israeliana Quando gli eroi volano. Puoi guardare Eco 3 su Netflix?

Girato quasi interamente in esterni in Colombia, Eco 3 è uno show televisivo di black ops militare con protagonisti Evans, Huisman, Elizabeth Anweis, Fahim Fazli, James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba, Bradley Whitford e Martina Gusmán.

Una serie televisiva in doppia lingua con dialoghi sia in inglese che in spagnolo, Eco 3 segue Bambi (Evans) e Prince (Huisman) mentre tentano di rintracciare Amber Chesborough (Collins). Amber è una scienziata intelligente ed esperta che scompare vicino al confine tra Colombia e Venezuela.

Suo marito Prince e suo fratello Bambi sono intenzionati a fare tutto il necessario per trovarla, ma con un passato complicato e uno sfondo di complesse geopolitiche che si svolgono in mezzo a una guerra segreta, sarà un viaggio pericoloso.

Mark Boal ha creato la serie e il dramma militare è molto nella sua timoneria poiché lo sceneggiatore ha precedentemente scritto e prodotto i film vincitori dell’Oscar L’armadietto ferito e Zero Scuro Trenta. Ha anche collaborato con la regista Kathryn Bigelow al film Detroit.

Echo 3 è su Netflix?

No, Eco 3 non è disponibile per lo streaming su Netflix. La serie Apple TV+ sarà disponibile solo per la visione sulla piattaforma Apple TV+, quindi avrai bisogno di un abbonamento a quel servizio per guardare il thriller d’azione.

Se stai cercando qualcosa di simile a Eco 3assicurati di dare un’occhiata a questi titoli su Netflix: Guardia del corpo, 12 Forte, Miglio 22, Granchio Nero, Operazione carne macinata, Zero Scuro Trentae altri thriller militari.

Dove guardare Echo 3

Eco 3 è un’esclusiva Apple TV+. I primi tre episodi sono iniziati in streaming mercoledì 23 novembre. Anche se lo spettacolo è iniziato mercoledì, gli episodi aggiuntivi non andranno in onda fino a venerdì e usciranno settimanalmente dal 2 dicembre al 13 gennaio per un totale di dieci episodi.

Proverai Echo 3 su Apple TV+?