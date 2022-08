La serie The Sandman su Netflix è basata sui libri?

Netflix ha continuato a offrire ai fan di tutti i generi una serie di nuovi spettacoli e film nel 2022, con uno dei suoi progetti più attesi dell’anno che uscirà finalmente venerdì 5 agosto 2022.

Ovviamente stiamo parlando di The Sandman.

Il pubblico è stato trattato con immagini fisse, trailer e aggiornamenti intriganti negli ultimi mesi, ansioso di scoprire cosa ha in serbo il dramma fantasy americano.

Racconta la storia di Dream (interpretato da Tom Sturridge), il titolare Sandman ed essere cosmico che controlla i sogni. Viene rapito e tenuto prigioniero per molti anni. Una volta libero, scopre di dover aggiustare tutto ciò che è andato storto mentre è stato imprigionato.

L’attesa è finita ma alcuni potrebbero trovarsi curiosi dell’ispirazione dietro la serie. Quindi, The Sandman è basato sui libri?

The Sandman su Netflix è basato sui libri?

Sì, The Sandman è basato sull’omonima serie di fumetti di Neil Gaiman, che ha anche co-sviluppato la produzione Netflix insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg.

È stato pubblicato dalla DC Comics e la serie originale è andata in onda dal gennaio 1889 al marzo 1996, coprendo ben 75 numeri in totale. Tra coloro che lo hanno portato in vita sulla pagina ci sono gli artisti Sam Kieth, Mike Dringenberg, Jill Thompson, Shawn McManus, Marc Hempel, Michael Zulli e Bryan Talbot.

Guardando indietro, è generalmente considerato uno dei più grandi romanzi grafici di tutti i tempi.

In effetti, è stato uno dei primi mezzi a comparire nell’elenco dei best seller del New York Times ed è considerato incredibilmente influente sulla narrativa fantasy su pagina e schermo.

Un totale di dieci tascabili commerciali contengono l’intera tiratura della serie, con il primo – Preludes and Nocturnes – composto dai numeri 1 – 8 di The Sandman.

Quali problemi si adatta a The Sandman?

Con 75 numeri, non c’era modo che la serie Netflix coprisse l’intera storia con una sola stagione.

La prima stagione di The Sandman copre essenzialmente i primi due libri, Preludes and Nocturnes e The Doll’s House, che equivale ai numeri 1 – 16.

Gli episodi 1-4 prendono in realtà il nome dai primi quattro numeri.

Inoltre, è ovvio che non è necessario aver letto le graphic novel per capire lo show televisivo.

“Stiamo cercando di essere estremamente fedeli ai fumetti”

Aprendo finalmente il suo lavoro iconico sugli schermi, Neil Gaiman si è seduto con Tudum.

“Abbiamo raggiunto un punto che in realtà non esisteva quando sono iniziati i fumetti di The Sandman”, ha spiegato. “Le serie televisive romanzesche di formato più lungo ora hanno gli effetti speciali e i budget per dare vita a questo mondo”.

Naturalmente, il progresso della tecnologia ha inaugurato nuove opportunità.

“Tecnologicamente, penso davvero che in questo momento siamo in un posto in cui possiamo realizzare The Sandman in un modo che non avremmo potuto sognare di realizzare nemmeno 15 anni fa, nemmeno dieci anni fa”.

Anche lo showrunner Allan Heinberg ha offerto la sua intuizione: “Stiamo cercando di essere estremamente fedeli [the] fumetti e al loro spirito. Neil è molto presente. Ogni sceneggiatura, ogni oggetto di scena, ogni costume, tutti i set, tutto ottiene gli occhi di Neil e il suo feedback. Sembra di vivere all’interno del fumetto quando cammini per i set”.

The Sandman è in streaming esclusivamente su Netflix.

