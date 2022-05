La serie The CW Gotham Knights sarà trasmessa in streaming su Netflix?

Il CW potrebbe essere ridimensionato, ma la rete non ha ancora finito con DCTV. E anche se ha messo via le sue piume e il trench dopo più di un decennio in cui ha interpretato un angelo Soprannaturale, Misha Collins resterà in giro ancora per un po’. Questa volta per interpretare il popolare personaggio della DC Comics Harvey Dent (meglio noto come Two-Face) nella nuova serie Gotham Cavalieri.

Diversi spettacoli DC al The CW si sono conclusi, tra cui Freccia e Super ragazza. Più recentemente, Batwoman e Leggende di domani sono stati interrotti con cancellazioni. Rimangono solo poche serie DC, come la serie di punta della rete Il flash e Ragazza delle stelle.

La CW ha ordinato solo tre spettacoli in serie quest’anno sulla scia di un’imminente vendita al Nextstar Media Group e Gotham Cavalieri era tra loro. La nuova serie seguirà i figli adottivi di Bruce Wayne all’indomani della sua morte mentre stringono un’improbabile alleanza con molti dei figli dei più famosi nemici di Batman nel tentativo di riabilitare i loro nomi dopo che sono stati accusati dell’omicidio di Wayne.

Molti degli spettacoli di The CW sono disponibili per lo streaming su Netflix, lo farà Gotham Cavalieri eventualmente unirti alla libreria dello streamer?

Gotham Knights non sarà trasmesso in streaming su Netflix

Purtroppo, Gotham Cavalieri non è probabile che diventi disponibile su Netflix. The CW ha un nuovo accordo con HBO Max, il che significa che gli spettacoli della rete hanno una nuova casa di streaming. Programmi che sono andati a Netflix con il vecchio accordo CW/Netflix (Riverdale, Tutti americani, Il flashecc.) finiranno lì la loro vita, ma le serie più recenti (Nancy Drew, Camminatoreecc.) si sono già trasferiti su HBO Max dopo aver mandato in onda i loro finali.

Gotham Cavalieri non dovrebbe debuttare su The CW fino al 2023 (probabilmente una prima di metà stagione), ma dopo le prime della prima stagione dello show, aspettati che si diriga sulla piattaforma di streaming Warner Bros. piuttosto che su Netflix.

Non vedi l’ora di guardare Gotham Cavalieri? Sei deluso dal fatto che lo spettacolo non sarà su Netflix?