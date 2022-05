La serie spin-off di Walker Walker: Independence sarà su Netflix?

Soprannaturale potrebbe essere finita, ma Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins non mostrano segni di lasciare The CW presto. Ackles narrerà e fungerà da produttore esecutivo del Soprannaturale serie prequel I Winchester mentre lo spettacolo di Padalecki Camminatore sta ricevendo una propria serie prequel chiamata Walker: Indipendenza (di cui Padalecki sarà anche produttore esecutivo). Sei eccitato per il Camminatore prequel?

Per quanto riguarda Collins, sarà co-protagonista nella serie The CW Gotham Cavalieri nei panni del personaggio dei fumetti Harvey Dent quando lo spettacolo sarà presentato in anteprima questo autunno. Tutti e tre gli spettacoli sono gli unici ad ottenere ordini di serie da The CW e si uniranno alle poche serie di ritorno che la rete ha lasciato.

Ambientato alla fine del 1800, Walker: Indipendenza segue Abby Walker (Cacciatori d’ombre e Freccia star Katherine McNamara) mentre cerca di risolvere il mistero dell’omicidio di suo marito durante il loro viaggio verso l’Ovest. Matt Barr, che recita nella serie madre come Hoyt Rawlins, reciterà anche nel ruolo di Hoyt Rawlins: presumo che Hoyt Rawlins del 1800 sia un antenato… o un viaggiatore del tempo.

Considerando quanti programmi CW sono in streaming su Netflix, non è strano che i fan possano chiedersi se possono anticipare la visione Walker: Indipendenza anche sul servizio.

La serie prequel di Walker Walker: Independence non sarà trasmessa in streaming su Netflix

Camminatore non è su Netflix e nemmeno la serie prequel sarà su Netflix. L’accordo Netflix/CW è scaduto alcuni anni fa e mentre sono attualmente in onda gli spettacoli CW termineranno la loro vita sul servizio di streaming (spettacoli come Tutti americani e Riverdale), i nuovi spettacoli CW andranno su HBO Max.

Adesso, Walker: Indipendenza è un po’ diverso dal nuovo spettacolo I Winchester perché in realtà è uno spettacolo della CBS Studios. Per ora, CW e HBO Max hanno un accordo, ma in futuro potrebbero esserci delle rinegoziazioni in modo che gli spettacoli CW di proprietà della CBS vadano alla Paramount+ mentre gli spettacoli di proprietà della WB vadano a HBO Max.

Tuttavia, quell’accordo non è ancora avvenuto, quindi aspettati il Camminatore prequel per dirigersi su HBO Max insieme alla serie madre.

Walker: Indipendenza debutterà questo autunno su The CW, in onda giovedì sera alle 9/8c dopo i nuovi episodi di Camminatore.