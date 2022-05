La serie prequel di Supernatural The Winchesters sarà su Netflix?

Dopo diversi tentativi falliti (Linee di sangue, Sorelle ribelli) un Soprannaturale la serie prequel è finalmente succedendo. I Winchester debutterà su The CW questo autunno, ma arriverà su Netflix?

Il nuovo spettacolo sarà incentrato su John e Mary Winchester, in particolare su come i due si sono incontrati, si sono innamorati e hanno messo tutto in pericolo per salvare il mondo. Sebbene non sia incentrato sui fratelli che abbiamo conosciuto e amato per 15 stagioni, Sam e Dean, Jensen Ackles è destinato a tornare per narrare la serie dal punto di vista di Dean. Viene anche mostrato nel trailer, che è stata una bella sorpresa, anche se non credo che lo stesso Dean giocherà un ruolo importante nello show, i cameo sono i benvenuti.

I Winchester Nel cast Drake Rodger nei panni di John Winchester e Meg Donnelly nei panni di Mary Campbell. La premiere è fissata per martedì sera alle 8/9c di questo autunno. La produzione dello show è iniziata ad aprile a New Orleans e probabilmente proseguirà per tutta l’estate. Jensen e sua moglie, Danneel Ackles, saranno anche produttori esecutivi dello spettacolo.

I fan degli spettacoli CW si sono abituati a guardare gli spettacoli su Netflix grazie a un lucroso accordo stipulato tra la rete e lo streamer anni fa. Da allora, gli spettacoli della CW sono passati a Netflix circa otto giorni dopo la prima del finale. Vuol dire I Winchester alla fine trasmetterà in streaming su Netflix?

La serie prequel di Supernatural The Winchesters non sarà trasmessa in streaming su Netflix

Sfortunatamente no. L’accordo Netflix/CW è scaduto qualche tempo fa. L’accordo è entrato in vigore nel 2011 ed è stato rinnovato nel 2016. Spettacoli che erano già in servizio al momento dell’accordo, come Dinastia, Il flash e Riverdalerimarrà con l’aggiunta di nuove stagioni come di consueto fino alla fine degli spettacoli.

Altri programmi della CW stavano iniziando ad essere acquistati individualmente fino all’entrata in gioco del servizio di streaming della Warner Brothers HBO Max. Ora gli spettacoli CW vanno su HBO Max, almeno per ora. CW è in comproprietà con Warner Bros. e CBS, ma al momento dell’accordo la CBS stava passando alla Paramount+ e non poteva davvero fare un accordo. In futuro, è possibile che gli spettacoli possano passare a Paramount+ da HBO Max, ma è troppo presto per dirlo.

In entrambi i casi, I Winchester probabilmente andrà su HBO Max perché è uno spettacolo della Warner Bros., proprio come il suo predecessore. Detto questo, puoi ancora guardare tutto Soprannaturale su Netflix poiché la serie di lunga data è stata concessa in licenza a Netflix durante l’accordo CW/Netflix originale secoli fa. Rimarrà sul servizio di streaming per ora, ma presumo che un giorno si sposterà anche su HBO Max.