La serie prequel di Bridgerton trova la sua Young Violet Bridgerton in Connie Jenkins-Greig

Bridgerton fan, Netflix ha appena annunciato un nuovo aggiornamento del cast per il Bridgerton prequel con il casting di Connie Jenkins-Greig nel ruolo di una giovane Violet Bridgerton. Con questa nuova aggiunta, la formazione del cast sembra incredibile!

Il Bridgerton la serie prequel è stata annunciata per la prima volta nel maggio 2021, con pochissime informazioni rivelate. All’epoca, tutto ciò che si sapeva era che lo spettacolo avrebbe raccontato la storia delle origini della regina Charlotte e le storie di una giovane Violet Bridgerton e di una giovane Lady Danbury. Ora, molte più informazioni sono state divulgate con nuovi annunci del cast, riprese in corso e un anno di uscita previsto nel 2023.

Il cast precedentemente annunciato include India Amarteifio, Golda Rosheuval, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney, Cyril Nri, Hugh Sachs, Katie Brayben e Keir Charles . E proprio quando pensavamo che il casting non potesse andare meglio, Netflix annuncia chi avrebbe interpretato Young Violet Bridgerton.

Il prequel di Bridgerton vede Connie Jenkins-Greig nel ruolo della giovane Violet Bridgerton

Deadline ha riferito che Connie Jenkins-Greig interpreterà il personaggio ricorrente di Young Violet Ledger, la figlia di Vivian e Lord Ledger (Katie Brayben e Keir Charles). Il suo personaggio è descritto come “un’adolescente gentile e curiosa che non è ancora entrata nel mercato matrimoniale… o è diventata famosa per essere una Bridgerton”.

Connie è una giovane attrice britannica nota per i suoi ruoli in Il Take Down, Il ragazzo che sarebbe Re, Signor Selfridge e Nuovo sangue. Sono abbastanza sicuro che dopo che tutti avranno visto Connie interpretare il ruolo della giovane Violet Bridgerton nel film Bridgerton prequel, la vedremo in molti altri progetti in futuro.

Come accennato in precedenza, la serie prequel si concentrerà non solo sul retroscena della figura storica Queen Charlotte, ma anche su altri personaggi preferiti dai fan come la giovane Violet Bridgerton. Anche se i dettagli della trama che circondano la giovane Violet Bridgerton sono sconosciuti al momento, siamo comunque entusiasti!

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e copertura sul Bridgerton serie prequel!