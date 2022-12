La serie originale Netflix “Ladri di bosco” in uscita a gennaio 2023

Una delle gemme televisive nascoste nella crescente collezione di drammi internazionali di Netflix è la miniserie in lingua olandese Ladri di bosco. Dopo aver trasmesso in streaming su Netflix in esclusiva per quasi 3 anni, lo spettacolo dovrebbe ora partire all’inizio di gennaio 2023.

Conosciuto anche come I banditi fiamminghi, la serie è ambientata nel tumultuoso periodo del dominio austriaco dei Paesi Bassi meridionali; lo spettacolo racconta la storia di Jan de Lichte e della sua banda di ladri che navigano nel pericoloso mondo degli intrighi politici e della corruzione. Affrontano i ricchi e i potenti attraverso le loro audaci rapine e piani astuti, sferrando un colpo per la giustizia e l’uguaglianza.

La serie è stata inizialmente trasmessa su VTM, una stazione televisiva in lingua olandese e fiamminga che opera in Belgio, prima di dirigersi su Netflix.

La serie in 10 parti è stata aggiunta a Netflix a livello globale il 2 gennaio 2020 ed è ora destinata a partire da Netflix il 2 gennaio 2023, il che significa che Netflix ha concesso in licenza la serie per tre anni.

L’ultimo giorno intero da guardare Ladri di bosco su Netflix è il 1° gennaio 2023. La data di rimozione si applica a tutte le regioni di Netflix.

La serie detiene un punteggio di pubblico dell’84% su RottenTomatoes, sebbene Joel Keller di Decider le abbia assegnato una valutazione “SKIP IT”.

Perché Thieves of the Wood lascia Netflix?

Contrariamente alla credenza popolare, solo perché Netflix etichetta qualcosa come Netflix Original non significa che Netflix possieda un titolo per sempre.

A tale proposito, come qualsiasi altro contenuto concesso in licenza su Netflix, Netflix Originals è soggetto ad accordi di licenza che specificano il periodo di tempo in cui il contenuto può essere disponibile sulla piattaforma.

Questa è una tendenza in crescita in cui dozzine di Netflix Originals abbandonano il servizio negli ultimi anni. Ci sono casi (es Lilyhammer e Se succede qualcosa ti amo) dove vengono realizzati nuovi arrangiamenti ma con titoli più piccoli come questo, è improbabile.

