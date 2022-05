La serie “obliterata” dei creatori di Cobra Kai passa a Netflix da TBS

Rivelato per la prima volta nell’ottobre 2019, Cancellato è il nuovissimo progetto di Cobra Kai i creatori Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. Quasi tre anni dopo ci sono state poche notizie sul progetto, ma abbiamo appreso che lo spettacolo ha completato il passaggio dalla TBS della Warner Brother a Netflix. Ecco cosa sappiamo finora del progetto.

TBS ha dato un ordine diretto alla serie Cancellato alla fine del 2019, ma da allora quasi nessuna notizia è stata annunciata per il progetto. Il passo per lo spettacolo era una commedia drammatica che parla di “una squadra d’élite delle forze speciali che segue una rete terroristica mortale, decisa a far saltare in aria Las Vegas”. Sono stati annunciati 10 episodi per la serie.

Netflix entra nella storia nel giugno 2020 quando ha annunciato di aver acquisito la serie YouTube Red, Cobra Kai, e rinnovato per le stagioni future.

Da allora, abbiamo visto due nuove stagioni di quello spettacolo pubblicate esclusivamente su Netflix con la stagione 3 a gennaio 2021, la stagione 4 a dicembre 2021 e la produzione si è conclusa con la prossima quinta stagione che dovrebbe scendere nel 2022.

Counterbalance Entertainment produce Cobra Kai che è guidato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. La loro azienda ha un accordo generale con Sony Television che è stato recentemente rinnovato alla fine del 2021. Il trio sta anche lavorando su Il principeuna nuova commedia di formazione di mezz’ora ispirata alla vita di Zora Bikangaga, 72 ore per Sony Pictures, e Alieni antichi per Leggendario.

Ora abbiamo appreso che il progetto ha completato il passaggio a Netflix e che la produzione dovrebbe aver luogo provvisoriamente in estate. Segue la notizia all’inizio della settimana che TBS e TNT stavano uccidendo tutti i progetti sceneggiati.

La serie sta attualmente iniziando la produzione a luglio 2022 e si conferma che si svolgerà a Las Vegas, Nevada, negli Stati Uniti.

Bob Dearden (che ha lavorato su Cobra Kai) e Rowan Wheeler (Nato cosìdi Netflix Risorse umane) sono anche allegati al progetto.

Secondo quanto abbiamo appreso, la serie potrebbe essere stata ridotta a 8 episodi (invece di 10 su TBS) con ogni episodio della durata di circa 45 minuti.

Cancellato continua ad essere lanciato come 24 incontra Il dopo-sbornia e vede una squadra d’élite che cerca di impedire che una bomba venga fatta esplodere, ma le menomazioni autoinflitte legate all’alcol e problemi personali si intrometteranno? Il tempo lo dirà.

La serie si concentrerà su Chad McKnight e Ava. Chad è un ex soldato cresciuto con i film d’azione degli anni ’80 e ’90 e paragonato a Johnny Lawrance nel senso che è un po’ fuori contatto con i giovani di oggi ma è comunque adorabile. Ava è il capo della squadra delle forze speciali.

Ti terremo aggiornato Cancellato come e quando impareremo di più. Nel frattempo, facci sapere nella sezione commenti se sei entusiasta del Cobra Kai prossimo progetto del creatore.

Nota dell’editore: questo è stato pubblicato per la prima volta il 25 aprile ma è stato rimosso dopo una richiesta da Netflix.