La serie Netflix “Wednesday” non è un riavvio della “famiglia Addams”, lo showrunner lo definisce un “film di Tim Burton di otto ore”

Mercoledì, in anteprima su Netflix questa stagione di Halloween, ha fatto molto scalpore ultimamente. La serie di otto episodi ha conquistato tutti i titoli dei giornali per essere associato alla famiglia Addams.

La famiglia Addams ha fatto un viaggio tutto suo nell’industria dell’intrattenimento. 84 anni fa, la famosa casata ha fatto sentire la sua presenza sulle pagine del New Yorker. È stato il fumettista Charles Addams a presentare i personaggi al mondo.

Da allora, la famiglia Addams è stata utilizzata in diversi modi. Sono arrivati ​​a uno show televisivo negli anni ’60 mentre la famiglia è stata anche presentata in un film a budget elevato negli anni ’90. Oltre ad essere ispirato dal famoso programma televisivo e film, mercoledì ha anche catturato gli occhi a causa di Tim Burton.

In che modo Millar e Gough hanno convinto Tim Burton a far parte di Wednesday Netflix?

Burton non si è associato al film della famiglia Addams del 1991. Così, la sua presenza in Mercoledì sia come regista che come produttore esecutivo è stata una sorpresa per i fan. Non è stato facile per gli showrunner Miles Millar e Alfred Gough portare Burton a bordo.

Tuttavia, il famoso regista è sembrato impressionato dalla sceneggiatura del primo episodio e ha annuito rapidamente.

“Era interessato a dove stava andando, al mistero dello spettacolo. Amava davvero il fatto che tu avessi tempo per stare con Wednesday ed esplorare il personaggio e non dovevi, sai, concludere le cose in un’ora e 45 minuti”, ha detto Gough a Vanity Fair.

Millar riflette sul confronto tra Wednesday e The Addams Family

Nel frattempo, anche Millar e Gough hanno riflettuto sul somiglianze tra Mercoledì e precedenti adattamenti di La famiglia Addams. Mentre il confronto è inevitabile per Mercoledì, gli showrunner vogliono che il pubblico lo percepisca come “un film di Tim Burton di otto ore”. Hanno negato di considerare lo spettacolo come un riavvio del remake della famosa famiglia.

“È qualcosa che vive all’interno del diagramma di Venn di ciò che è accaduto prima, ma è una cosa a sé. Non sta cercando di essere i film o il programma televisivo degli anni ’60. Era molto importante per noi e molto importante per Tim”, ha aggiunto Millar.

Netflix descrive la sua nuova avventura come a investigativo e infuso di mistero soprannaturale. Lo spettacolo si immergerà in profondità nella vita di mercoledì Addams da studente alla Nevermore Academy.

Lo spettacolo ha l’enorme responsabilità di portare avanti l’eredità di La famiglia Addams. Facci sapere nei commenti se sei entusiasta dell’ennesimo spettacolo di artisti del calibro di Tim Burton.

