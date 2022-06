La serie Netflix “The Sandman” fissa la data di uscita di agosto 2022

La Geeked Week di Netflix è ben avviata e uno dei più grandi annunci a venire finora sono maggiori informazioni sulla serie anticipata di Netflix, L’uomo di sabbia che arriverà su Netflix il 5 agosto 2022.

Per Sandman fan, sembra che sia passata un’eternità da quando Netflix ha annunciato i suoi piani per sviluppare il fumetto seminale di Neil Gaiman in uno spettacolo dal vivo nel 2019. Ma ora, il sogno sta rapidamente diventando realtà. Alla Geeked Week, lo streamer ci ha dato un nuovo assaggio dello spettacolo e sembra glorioso!

Sebbene sia breve a 1:27, il teaser ci dà uno sguardo ad alcuni dei personaggi e dei luoghi principali. Abbiamo il primo assaggio di Mad Hettie, che sta cercando di convincere Johanna Constantine (Jenna Coleman) che Dream è là fuori. Altrove, vediamo Dream tornare nel suo regno, The Dreaming, dove viene accolto da Lucienne (Vivienne Acheampong). Viene a sapere che, in sua assenza, il suo regno è caduto. Questa scena sembra presa direttamente dalle pagine del fumetto.

Inoltre, diamo un’occhiata ad alcuni degli Endless. C’è una breve inquadratura della Morte (Kirby Howell-Baptiste), che è forse il personaggio principale dell’intero fumetto. La vediamo solo per circa un secondo, ma da ciò possiamo vedere che il suo aspetto è molto simile alle aspettative. Indossa il suo sigillo, una collana ankh. L’ambientazione in cui appare sembra essere il parco in cui incontra Dream Il suono delle sue ali. Successivamente, vediamo Desire (Mason Alexander Park) con i loro occhi gialli.

Vengono visualizzati anche un altro paio di personaggi non Endless. C’è il cattivo John Dee (David Thewlis), che tiene minacciosamente il rubino di Dream, che alla fine usa per intrappolare un gruppo di persone innocenti all’interno di una tavola calda e torturarle. Poi vediamo The Corinthian (Boyd Holbrook), la creatura da incubo creata da Dream.

Le immagini nel teaser sono assolutamente sbalorditive. Soprattutto The Dreaming, che è in ogni parte lo splendido e idilliaco castello che conosciamo e amiamo dal fumetto. Bene, tranne quando lo vediamo distrutto quando Dream torna nel suo regno.

Sebbene questo teaser ci abbia fornito alcune nuove riprese dello spettacolo, è solo un teaser di annuncio di una data. Prima che lo spettacolo venga presentato in anteprima, possiamo aspettarci un trailer molto più lungo. Questo è solo l’inizio.

Nuovi poster dei personaggi!

Tra le altre chicche che abbiamo ricevuto per The Sandman oggi c’erano alcuni nuovi poster, inclusi i poster dei personaggi per The Corinthian (Boyd Holbrook) e Johanna Constantine. Entriamo subito, iniziando con The Corinthian:

Il Corinzio è la terrificante creatura dell’incubo creata da Dream (Tom Sturridge) per riflettere lo specchio oscuro dell’umanità. È uno dei cattivi principali della saga. Forse la caratteristica più notevole del Corinzio è il suo aspetto; veste impeccabilmente con un abito bianco. Il più delle volte indossa occhiali da sole per nascondere la sua caratteristica più terrificante: ha una serie di denti invece di bulbi oculari. Il Corinthian non ha un ruolo importante nei primi numeri del fumetto, con la sua trama principale in arrivo nel volume 2, “La casa delle bambole”, dove diventa un ladro e crea una “Convenzione sui cereali”, che è davvero una convenzione per serial killer

E ora per il nostro primo sguardo Giovanna Costantino:

I lettori di fumetti noteranno che il ruolo di Coleman è John Constantine. Nei fumetti, Johanna è un’antenata di John. Tuttavia, nello spettacolo, Johanna Constantine interpreta esattamente lo stesso ruolo di John Constantine. Dream cerca Johanna per aiutarlo a recuperare uno dei suoi tre totem del potere scomparsi, la sua sacca di sabbia.

Mark Hamill darà la voce a Mervyn Pumpkinhead

Abbiamo anche ricevuto un importante annuncio sul cast con la notizia che Mark Hamill (Guerre stellari, Maestri dell’Universo) darà la voce a Mervyn Pumpkinhead.

Mark Hamill darà la voce a Merv Pumpkinhead in #TheSandman in arrivo su Netflix nell’agosto 2022! pic.twitter.com/qo4c3PbziY — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 6 giugno 2022

Di cosa parla The Sandman?

Se sei nuovo qui, L’uomo di sabbia può essere una storia scoraggiante su cui avvolgere la testa, con concetti enormi, tonnellate di personaggi e numerosi miti e leggende intrecciati nella storia.

Per riassumere, la storia segue Dream, noto anche come Morpheus, Kai’ckul, Sandman e innumerevoli altri nomi. Il suo nome e il suo aspetto cambiano a seconda di chi lo vede. Lo guardiamo sopportare le prove e le tribolazioni che derivano dall’essere il Sovrano dei sogni. Dream ha commesso molti errori che tornano a perseguitarlo. È molto pessimo nelle relazioni, come imparerai presto. Il 5 agosto non può arrivare abbastanza velocemente!

Puoi trovare la nostra anteprima completa su Netflix L’uomo di sabbia qui.