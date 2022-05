La serie Netflix “non accoppiata” di Neil Patrick Harris: in arrivo su Netflix a luglio e ciò che sappiamo finora

Dopo aver collaborato con successo per Emilia a ParigiNetflix e Darren Star si uniscono di nuovo per la prossima serie di commedie romantiche Disaccoppiato. In arrivo su Netflix a luglio 2022 Disaccoppiato segue la vita di Michael (interpretato da Neil Patrick Harris), il cui matrimonio durato 17 anni va a rotoli quando suo marito lo prende alla sprovvista uscendo dalla porta.

Il pluripremiato Emmy Jeffrey Richman, noto per il suo lavoro su Famiglia moderna e più fragile è il co-creatore della serie insieme a Star, che è anche un vincitore di un Emmy Sesso e città. Entrambi hanno espresso il loro entusiasmo per la collaborazione con lo streamer per questa nuova serie che è importante anche a livello personale:

“Non potevamo sperare in una casa più perfetta per Uncoupled di Netflix. Una commedia romantica con un protagonista gay; è un progetto di passione per noi che sembra sia personale che universale”.

La serie avrà otto episodi per la prima stagione e sarà prodotta da MTV Entertainment insieme a Netflix. Tony Hernandez e Lilly Burns di Jax Media saranno i produttori esecutivi insieme a Star e Richman. Anche Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comiche originali di Netflix, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Darren su un’altra nuova entusiasmante serie. Sia Darren che Jeffrey hanno permeato continuamente lo spirito del tempo creando personaggi e storie che risuonano con il pubblico di tutto il mondo”.

Andrew Fleming e Zoe Cassavetes dirigeranno gli episodi della nuova serie.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Disaccoppiato:

Quando uscirà Uncoupled su Netflix?

Con il rilascio del teaser trailer ufficiale, possiamo confermarlo Disaccoppiato sarà disponibile per lo streaming su Netflix Venerdì 29 luglio 2022.

Qual è la trama? Disaccoppiato?

di Netflix Disaccoppiato è incentrato su Michael, che pensava che la sua vita fosse perfetta fino a quando suo marito di 17 anni non lo ha preso alla sprovvista uscendo dalla porta. Durante la notte, Michael deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un uomo gay single sulla quarantina a New York City.

Chi è coinvolto Disaccoppiato?

All’inizio di agosto 2021, è stato rivelato che Niel Patrick Harris (che è stato il protagonista di Netflix’s Una serie di sfortunati eventi) interpreterebbe il ruolo principale di Michael.

Alla fine di ottobre 2021, è stato annunciato che molti altri membri del cast si erano uniti al cast di Disaccoppiato.

Ecco chi altro sarà il protagonista e quale ruolo interpreterà:

Tisha Campbell (Martin) nei panni di Suzanne Prentiss descritta come un’agente immobiliare di potere superiore che è la compagna d’affari e l’amica di Michael.

(Martin) nei panni di Suzanne Prentiss descritta come un’agente immobiliare di potere superiore che è la compagna d’affari e l’amica di Michael. Marcia Gay Harden (Mystic River) nei panni di Claire Lewis, che è descritta come un’elegante, ricca e un’appassionata collezionista d’arte che attualmente sta divorziando dal marito.

(Mystic River) nei panni di Claire Lewis, che è descritta come un’elegante, ricca e un’appassionata collezionista d’arte che attualmente sta divorziando dal marito. Tuc Watkins (The Mummy) nei panni di Colin McKenna, un uomo d’affari di successo e fungerà da fidanzato che si è separato da Michael, gettando così la sua vita in subbuglio.

(The Mummy) nei panni di Colin McKenna, un uomo d’affari di successo e fungerà da fidanzato che si è separato da Michael, gettando così la sua vita in subbuglio. Emerson Brooks (Captain America: The Winter Soldier) nei panni di Billy Jackson, un famoso meteorologo televisivo ed è uno degli amici più cari di Michael.

(Captain America: The Winter Soldier) nei panni di Billy Jackson, un famoso meteorologo televisivo ed è uno degli amici più cari di Michael. Brooks Ashmanskas (Julie e Julia) nei panni di Stanley James, un mercante d’arte e uno degli amici più cari di Michael.

Qual è lo stato di produzione di Disaccoppiato?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 09/05/2022)

Le riprese della serie sono iniziate a fine novembre a New York City, negli Stati Uniti. Le riprese sono poi durate diversi mesi prima di terminare alla fine di aprile 2022.

La serie è attualmente in fase di post-produzione, aggiungendo gli ultimi ritocchi prima della sua eventuale uscita nel luglio 2022.

Non vedi l’ora dell’uscita di Uncoupled su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!