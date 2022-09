La serie Netflix “Mercoledì”: in arrivo su Netflix a novembre 2022

In arrivo su Netflix a novembre 2022, Mercoledì è la nuova serie per famiglie basata su La famiglia Addams. Di seguito è riportata la nostra anteprima completa per la nuova serie che tiene traccia di tutto ciò che devi sapere Mercoledìinclusa la trama, gli aggiornamenti sulla produzione delle notizie sul casting e la data di uscita di Netflix.

Mercoledì è un imminente show fantasy per famiglie Netflix Original diretto dal leggendario Tim Burton. Netflix ha vinto la guerra delle offerte per lo spettacolo, battendo tutti i suoi concorrenti per guadagnarsi il diritto esclusivo di distribuzione globale. Quello che c’è su Netflix è stato tra i primi a riferire che lo spin-off sarebbe diretto su Netflix.

I creatori della serie sono Al Gough e Miles Millar.

È già stato annunciato che MGM TV è lo studio di produzione dietro lo sviluppo di Mercoledì, con Burton a bordo come produttore esecutivo oltre ai suoi doveri di regista. Burton è accompagnato da Jon Glickman, Andrew Mittman e Gail Berman come colleghi produttori dell’originale.

Il rilascio di Mercoledì segnerà un’occasione speciale nella carriera di Tim Burton poiché lo spettacolo sarà il suo debutto alla regia televisiva.

Qual è la trama Mercoledì su Netflix?

Netflix ha rivelato le logline ufficiali della serie:

Mercoledì Addams disavventure da studente alla Nevermore Academy: un collegio davvero unico rannicchiato nel profondo New England. I tentativi di Wednesday di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni a Nevermore.

Una sinossi molto più ampia per Mercoledì è stato inoltre segnalato:

Dopo essere stata espulsa da otto scuole in cinque anni, Willa alias Wednesday Adams sta iniziando un nuovo capitolo della sua vita presso l’accademia, il collegio vecchio di due secoli frequentato dai suoi genitori. Tuttavia, Willa non vuole avere niente a che fare con la loro alma mater e sta già pianificando la sua fuga. Ma questa accademia è come nessun’altra scuola che abbia mai frequentato. È una scuola di emarginati con quattro cricche principali, i Fangs (vampiri) i Furs (lupi mannari), gli Scales (sirene) e gli Stoner. È anche un pezzo del mistero che nasconde oscuri segreti sul passato della sua famiglia.

Quando è il Mercoledì Data di uscita di Netflix?

Lo sappiamo da tempo Mercoledì sarebbe arrivato su Netflix in autunno e ora è stato rivelato Mercoledì sarà presentato in anteprima su Netflix su mercoledì 23 novembre 2022.

Di chi sono i membri del cast Mercoledì?

Il ruolo di Wednesday Addams è stato finalmente svelato. Ad assumere il ruolo iconico è Jenna Ortega, che gli abbonati Netflix dovrebbero ormai riconoscere.

Ortega ha recitato in più Originals per Netflix. È più riconoscibile per il suo ruolo di Ellie nella seconda stagione di VoiFebe dentro La baby sitter: la regina assassinae Katie Torres dentro Sì giorno. È anche la voce di Brooklyn nella popolare serie animata di Jurassic World Campo Cretaceo.

Al di fuori di Netflix, Ortega è apparso anche in titoli popolari come Disney’s Elena di AvalorI CW Giovanna la Verginee il film MCU Uomo di ferro 3.

Durante l’evento Geeked Week di Netflix abbiamo finalmente ricevuto il nostro primo sguardo a Jenna Ortega per intero come mercoledì Addams! I fan nuovi e vecchi della famiglia Addams dovrebbero essere incredibilmente entusiasti di vedere Ortega in azione.

In un’entusiasmante serie di eventi, l’ex famiglia Addams e l’attrice di Wednesday Addams Christina Ricci si è unita al cast di Mercoledì! Al momento non è noto quale ruolo sia stato assegnato a Ricci, tuttavia possiamo confermare che non interpreterà una versione precedente di Wednesday Addams.

Chi c’è nel resto del cast?

C’è voluto un po’ più di tempo del previsto, ma finalmente abbiamo il cast di Morticia e Gomez Addams Mercoledì! L’attrice gallese Catherine Zeta-Jones interpreterà il ruolo iconico di Morticia Addams e Luis Guzmán interpreterà suo marito Gomez Addams sullo schermo.

Anche i restanti protagonisti e membri del cast di supporto sono stati scelti per il Mercoledì serie.

Gli studenti

Emma Myers è stato scelto come Enid Sinclair, un lupo mannaro dal carattere solare, e coinquilino di Willa (mercoledì). Un completo opposto a Willa, Enid ha accessoriato l’uniforme viola della scuola con accessori dai colori vivaci.

Cacciatore Doohan è stato scelto come Tyler Galpin, un giovane intelligente e sensibile che soffre del suo rapporto disfunzionale con suo padre, lo sceriffo del paese. Tyler è umano e lavora part-time al bar locale e aspira a lasciare la città per sempre quando si diploma al liceo.

Percy Hynes White è stato scelto come Saverio Thorpeun giovane ricco e privilegiato che rimane affascinato da Willa.

Gioia domenica è stato scelto come Bianca Barclay, una sirena che è vista come un re della scuola, e il suo atteggiamento lo dimostra. Bianca è costantemente in disaccordo con Willa, ma sotto il suo aspetto scaglioso c’è una donna la cui vita è stata tutt’altro che facile.

Gli adulti

Gwendoline Christie è stato scelto come Preside Larissa Weems, che si scontra costantemente con Willa poiché crede che non sia altro che una piantagrane. Si presenta calda e accogliente ma nasconde i suoi veri sentimenti come un’abile diplomatica.

Riki Lindhome è stato scelto come Dott.ssa Valerie Kinbott, un’eccentrica terapista professionista che nutre un vivo interesse per la sua ultima paziente Willa. Premuroso e perspicace, il dottor Kinbott ama anche la tassidermia stradale, le candele Diptyque e i poncho in cashmere.

Jamie Mc Shane è stato scelto come Sceriffo Donavan Galpin, il padre single dell’adolescente Tyler. Il tempo ha messo a dura prova lo sceriffo, il che lo ha reso un uomo cinico e frustrato, il che lo ha spesso portato a essere offensivo nei confronti di suo figlio. Quando una serie di omicidi avviene vicino all’accademia, diventa ossessionato dal collegare gli omicidi grizzly alla scuola.

Birch Thora è stato scelto come Sig.ra Tamara Novak, l’unico insegnante umano dell’accademia. Intelligente, eccentrica e perspicace, Tamara insegna AP Bio e si ritrova particolarmente connessa a Willa.

Qual è lo stato di produzione di Mercoledì?

Stato di produzione ufficiale: post produzione (ultimo aggiornamento: 06/06/2021)

Le riprese principali del progetto sono iniziate a settembre 2021 e si sono svolte in Romania.

Le riprese si sono svolte durante l’autunno e l’inverno prima di concludersi definitivamente il 10 febbraio 2022.

A cosa serve il conteggio degli episodi Mercoledì?

È già stato confermato che la prima stagione di Mercoledì avrà un totale di otto episodi.

La durata di ogni episodio è di circa 60 minuti.

È Mercoledì una serie limitata?

Non è ancora chiaro se Netflix riceverà solo una stagione di Mercoledì.

Non c’è dubbio nella nostra mente che Mercoledì sarà estremamente popolare tra gli abbonati e probabilmente sarà uno dei più grandi originali pubblicati su Netflix da allora Cose più strane, L’Accademia degli Ombrellie Lo stregone.

È probabile che l’idea di una seconda stagione riposi pesantemente nelle mani di Tim Burton, che ha i regni della serie come showrunner, regista e produttore esecutivo.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Mercoledì su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!