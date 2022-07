La serie Netflix Keep Breathing è basata su una storia vera?

Continua a respirare. (Da sinistra a destra) Juan Pablo Espinosa nei panni del padre di Liv, Joselyn Picard nei panni di Young Liv nell’episodio 103 di Keep Breathing. Cr. Ricardo Hubbs/Netflix © 2022

Dove è stato girato Keep Breathing con Melissa Barrera? di Mads Lennon

Ogni volta che esce una nuova serie sulla sopravvivenza in una circostanza estrema, penso che sia nella natura umana chiedersi come faresti se ti trovassi in una situazione simile. L’ultima serie originale di Netflix, Continua a respirare, è un dramma di sopravvivenza con Melissa Barrera nei panni di un’unica sopravvissuta bloccata nelle lande selvagge del Canada. Potresti essere curioso di sapere se questa storia è basata su qualcosa che è realmente accaduto.

Volare è una paura comune a migliaia di persone e questo spettacolo potrebbe non fare molto per aiutarti a curarti di quelle paure, dal momento che la base è un incidente aereo con conseguente situazione di sopravvivenza di cui sopra. E mentre gli incidenti aerei sono una cosa molto reale e tragica, accadono molto meno spesso di quanto la televisione e il cinema vorrebbero farti credere.

Tuttavia, quando nuovi spettacoli come questo, Giacche gialle o anche qualcosa Perduto per la prima volta, le persone sono diventate curiose riguardo alle situazioni della vita reale che avrebbero potuto ispirare queste storie.

Keep Breathing è basato su una storia vera?

Per quanto ne sappiamo, la serie non è basata su una storia vera in particolare. Ciò non significa che gli sceneggiatori non siano stati ispirati da un evento reale nella storia, ma non hanno utilizzato alcun evento specifico per scrivere le sceneggiature di questo spettacolo. Inoltre, non è basato su un libro e sembra essere un’idea originale dei creatori dello spettacolo, Martin Gero e Brendan Gall.

Spesso nella vita reale, quando si verificano incidenti aerei, se ci sono sopravvissuti generalmente vengono salvati abbastanza rapidamente grazie alla tecnologia. Ciò non significa che la situazione che si verifica nello spettacolo sia impossibile o completamente al di fuori del regno delle possibilità, ma è altamente improbabile che rimarrai bloccato da qualche parte in cui non potresti almeno usare il telefono o l’aereo non potrebbe essere tracciato grazie al radar e ad altri componenti integrali.

Hai intenzione di guardare Continua a respirare su Netflix? Tutti e sei gli episodi della serie limitata inizieranno in streaming il 28 luglio.