La serie Netflix Echoes è basata su un libro? (libri da leggere dopo!)

Se ami i thriller Netflix come Dietro i suoi occhi, Lo straniero, Clickbait, Pezzi di lei e Cosa succede se quindi vorrai aggiungere l’ultimo programma televisivo misterioso dello streamer Echi alla tua watchlist.

Leggeri spoiler in vista Echi

Rilasciato oggi sulla piattaforma, Echi segue sorelle gemelle identiche (Michelle Monaghan interpreta entrambi i ruoli) che si scambiano regolarmente vite, condividendo due mariti una figlia tra di loro. Ma quando una sorella scompare misteriosamente, l’altra deve abbandonare tutto per trovarla.

Dato il concetto dello spettacolo, è facile capire perché la gente dovrebbe presumere Echi è basato su un libro o che alcuni dei libri presenti nello spettacolo sono reali. Di seguito analizzeremo queste domande e altro ancora.

Netflix Echoes è basato su un libro?

di Netflix Echi la serie con protagonista Michelle Monaghan non è basata su un libro. Lo spettacolo è stato creato da Vanessa Gazy, una pluripremiata scrittrice, regista e creatrice australiana. Gazy ha precedentemente creato il dramma misterioso in otto parti Eden per il servizio di streaming australiano Stan.

Tuttavia, nello spettacolo, Gina scrive un libro intitolato Echi, quindi è comprensibile come i fan possano confondersi. Inoltre, Netflix ha adattato molti romanzi thriller e Echi spesso sembra che uno di loro abbia preso vita, è facile capire perché la gente potrebbe pensare che questo spettacolo fosse basato su un romanzo, ma non lo è.

Il libro di Charlie Leni e Gina è reale?

Simile a come Gina scrive un libro della serie, Charlie scrive anche un libro intitolato Leni e Gina basato sulla storia dei gemelli. Neanche quel romanzo è reale.

Libri come Netflix Echoes

Nonostante Echi non è basato su nessun romanzo thriller psicologico che puoi trovare nella tua libreria locale, ciò non significa che non ci siano libri simili che puoi prendere se ti è davvero piaciuto lo spettacolo e il suo avvincente mistero centrale.

Ecco un elenco di altri romanzi che potrebbero interessarti:

Belle ragazze di Karin Slaughter – Molto più oscuro e macabro ma anche su una relazione complicata tra sorelle

– Molto più oscuro e macabro ma anche su una relazione complicata tra sorelle Qualsiasi cosa Sarah Pinborough l’autore che l’ha fatto Dietro i suoi occhi (che Netflix ha anche adattato). È nota per i suoi colpi di scena pazzi.

l’autore che l’ha fatto Dietro i suoi occhi (che Netflix ha anche adattato). È nota per i suoi colpi di scena pazzi. L’altro me di Sarah Zachrich Jeng – Più fantascienza ma su una donna che una notte a Chicago apre una porta e si ritrova a vivere un’altra vita

– Più fantascienza ma su una donna che una notte a Chicago apre una porta e si ritrova a vivere un’altra vita L’interruttore di Sandra Brown – A proposito di gemelli che cambiano vita ma uno viene ucciso e l’altra sorella ha rintracciato il suo assassino

– A proposito di gemelli che cambiano vita ma uno viene ucciso e l’altra sorella ha rintracciato il suo assassino Accanto a me stesso di Anna Morgan – Un altro thriller in cui i gemelli cambiano vita come un gioco e le cose diventano pazze da lì

– Un altro thriller in cui i gemelli cambiano vita come un gioco e le cose diventano pazze da lì La ragazza allo specchio di Rose Carlyle – Sorelle gemelle che potrebbero sembrare identiche ma un’oscurità le separa

Hai guardato Echi ancora? Hai intenzione di dare un’occhiata a uno dei libri consigliati sopra elencati? Fateci sapere cosa ne pensate della serie nei commenti qui sotto.