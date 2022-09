La serie Netflix è per bambini?

Dopo quella che sembrava una lunga attesa Fate: The Winx Saga stagione 2 per tornare finalmente sui nostri schermi, abbiamo finalmente i prossimi sette episodi da sfogliare su Netflix! Ma è Fate: The Winx Saga stagione 2 adatto ai bambini? O dovresti aspettare e guardarlo una volta che hai messo a letto i bambini? Scopri questo e altro qui sotto!

Fate: The Winx Saga stagione 2 guida per i genitori: lo spettacolo è appropriato per i bambini?

Mentre l’originale era un cartone animato con un target di interpolazione, il riavvio fantasy invecchiato è un dramma per adolescenti molto più oscuro rivolto a un pubblico molto più anziano.

L’adattamento live-action di Netflix della popolare serie animata, Il Winx Club, sta sicuramente intraprendendo un percorso più spaventoso rispetto alla serie originale del 2004 – incentrata su moda, amicizia e avventura – per portare sui nostri schermi immagini spaventose di mostri, cadaveri insanguinati, adolescenti che bevono e alcune nudità parziale.

Quindi, a seconda dell’età dei tuoi figli, Fate: The Winx Saga stagione 2 potrebbe non essere adatto come la sana animazione originale.

Non raccomandiamo lo spettacolo a chiunque abbia meno di 16 anni, a causa dei molti temi per adulti e degli elementi oscuri nello spettacolo.

Fate: The Winx Saga stagione 2 guida ufficiale all’età:

Secondo IMDb, negli Stati Uniti Fate: The Winx Saga stagione 2 ha ricevuto una valutazione TV-MA per Netflix. Ciò significa che questo spettacolo è stato progettato specificamente per essere visto da adulti maturi solo. Corrisponde alla valutazione R dell’MPA, anche se non valuteremmo personalmente Fate: The Winx Saga stagione 2 come R.

Altri siti, come Common Sense Media, suggeriscono che la stagione 2 dello spettacolo (sebbene “contenesse più contenuti sessuali”) può ancora essere visualizzata da ragazzi di età superiore ai 15 anni, alterando leggermente la valutazione originale dai 13 anni in su.

Alla fine della giornata, conosci meglio i tuoi figli, quindi solo tu puoi giudicare la serie se è appropriata o meno, quindi potrebbe essere il momento di sederti e abbuffarti tu stesso dei sette nuovi episodi per prendere la decisione finale. Guarda subito la seconda stagione su Netflix!