La serie Netflix di Guillermo del Toro “Cabinet of Curiosities”: in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022

Chiamato in precedenza Guillermo del Toro presenta 10 After Midnightda allora il titolo della serie è stato cambiato nel titolo più breve di Gabinetto delle Curiosità. Le caratteristiche della serie un numero eccezionale di attori e attrici incredibili nei suoi otto episodi. Gabinetto delle Curiosità debutterà su Netflix nell’ottobre 2022 e nel corso di quattro giorni verranno rilasciati un totale di otto episodi sofisticati e sinistri.

Gabinetto delle Curiosità è una nuova serie antologica horror Netflix Original creata da Guillermo del Toro. J. Miles Dale, il produttore del pluripremiato Oscar del Toro La forma dell’acqua lavorerà all’originale come produttore esecutivo, insieme a Gary Ungar.

Il Ragazzo infernale il regista non è estraneo a Netflix, poiché negli ultimi anni ha lavorato all’incredibilmente popolare antologia animata di Racconti di Arcadiache si conclude quest’anno con il rilascio di Trollhunters: L’ascesa dei Titani. In arrivo anche quest’anno l’attesissimo adattamento musicale in stop-motion della storia di Pinocchio.

Quando è il Gabinetto delle Curiosità Data di uscita di Netflix?

Gabinetto delle Curiosità debutterà su Netflix a ottobre 2022.

A partire Martedì 24 ottobre 2022e termina Venerdì 28 ottobre 2022nei quattro giorni verranno rilasciati un totale di otto episodi, con due nuovi episodi disponibili per lo streaming ogni giorno.

Qual è lo stato di produzione di Gabinetto delle Curiosità?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 06/06/2022)

Le riprese per il Gabinetto delle Curiosità si è svolto nel corso di diversi mesi, a partire dal 28 giugno 2021 e terminando infine entro il 7 febbraio 2022.

Toronto, in Canada, è stata la location utilizzata per le riprese.

Qual è la trama Gabinetto delle Curiosità?

Come una serie antologica dell’orrore, Gabinetto delle Curiosità offrirà agli abbonati una diversa esperienza narrativa orribilmente spaventosa con ogni episodio.

Qual è il conteggio degli episodi Gabinetto delle Curiosità?

In precedenza credevamo che l’antologia sarebbe stata una serie in dieci parti, ma da allora abbiamo appreso che ci saranno un totale di otto episodi.

I titoli degli episodi sono stati rivelati in ordine alfabetico e non in ordine cronologico:

Titolo episodio 1 Sogni nella casa delle streghe 2 Ratti del cimitero 3 Lotto 36 4 Il modello di Pickman 5 L’autopsia 6 Il mormorio 7 L’esterno 8 La visione

Chi è nel cast di Gabinetto delle Curiosità?

Quando abbiamo segnalato per la prima volta Gabinetto delle Curiosità, all’epoca erano stati confermati solo due membri del cast, Essie Davis e Luke Roberts. La maggior parte del cast da allora è stata annunciata.

Nella prima puntata di Guillermo del Toro presenta 10 Dopo mezzanotte, l’attrice Essie Davis interpreterà il ruolo di una madre che ha perso sua figlia. Il personaggio è stato descritto come “distante e distratto”. La Davis è nota per il suo lavoro La Principessa Bianca, I misteri dell’omicidio della signorina Fisher e l’adattamento cinematografico del videogioco Assassin’s Creed.

Il secondo attore confermato è Luke Roberts, che ha gli occhi aguzzi Game of Thrones i fan riconosceranno come Ser Arthur Dayne. Roberts ha anche recitato in Riscatto, Vele nere e la serie della BBC Sala del Lupo. In Guillermo del Toro presenta 10 After Midnight Roberts interpreterà il ruolo di Joe Allen, un minatore popolare e apprezzato.

Insieme a Essie Davis e Luke Roberts nel cast di Cabinet of Curiosities ci sono; Ben Barnes, Rupert Grint, Crispin Glover, Andrew Lincoln, Tim Blake Nelson, Peter Weller, Sebastian Roché, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Elpidi Carrillo, David Hewlett, Demetrius Grosse, Seamus Patterson, Hannah Galway, Matia Jackett, James Kall , Bart Badzioch, Thom Nyhuus, Jonathan Neil Alexander, Kim Horsman e, infine, Christine Trinh.

Primo sguardo alle immagini Gabinetto delle Curiosità

Guillermo del Toro dirige tutto il Gabinetto delle Curiosità Episodi?

Guillermo del Toro scriverà e dirigerà un numero selezionato di episodi dell’antologia horror. Per gli episodi rimanenti, selezionerà un talentuoso team di registi e scrittori per aiutare a completare la serie.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Gabinetto delle Curiosità su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!