La serie Netflix di Damon Wayans “Glamorous”: cosa sappiamo finora

Netflix ha acquisito Glamorous, una nuova serie di Damon Wayans Jr. su un giovane queer non conforme al genere che deve capire cosa vuole dalla vita, chi è veramente e cosa significa davvero per lui essere queer. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora sulla serie.

Affascinante Inizialmente doveva essere una serie CW, annunciata per la prima volta nel novembre 2018. Nel 2019 è stato girato un pilot con Brooke Shields e Peyton List. Dopo aver riflettuto, nel giugno 2019, la serie non è stata ripresa e cancellata da CW. Nell’aprile 2022, il progetto è passato a Netflix con un ordine per la serie completa.

La serie drammatica viene da Star Trek: Scoperta e Quantico co-produttore esecutivo Giordano Nardino e Damon Wayans Jr. Nardino scrive e produce esecutivamente la serie drammatica in 10 parti, che è anche prodotta da Wayans Jr. e Kameron Tarlow di Two Shakes Entertainment.

Qual è la trama? Affascinante?

di Netflix Affascinante la storia di Marco Mejia, un giovane queer non conforme al genere la cui vita sembra essere bloccata fino a quando non trova un lavoro lavorando per il leggendario magnate del trucco Madolyn Addison. È la prima occasione per Marco di capire cosa vuole dalla vita, chi è veramente e cosa significa davvero per lui essere queer.

Ecco la sinossi completa della nuova serie:

Un dramma che ruota attorno a Marco Mejia (Benny), un diplomato di scuola superiore non conforme al genere che ottiene il lavoro di una vita come stagista presso un’azienda di cosmetici di cui ha stroncato i prodotti su YouTube. Madolyn Addison, CEO, imprenditrice e fondatrice di Glamorous Cosmetics ed ex top model, ha costruito da zero una delle migliori aziende cosmetiche al mondo. Tuttavia, negli ultimi tempi sta succedendo qualcosa. L’azienda non sta solo scivolando, sta precipitando, come se venisse sabotata dall’interno. Per non lasciare che ciò accada, Madolyn assume Marco subito dopo il liceo come suo stagista estivo. Ha un piano – vuole che lui sia i suoi occhi e le sue orecchie, per fare amicizia – e scoprire cosa sta succedendo alle sue spalle, per scoprire “cosa nascondono e cosa stanno rubando”. In cambio insegnerà a Marco tutto ciò che sa – ma lo avverte – “Questa faccenda non è tutta lustrini e glamour e nemmeno la vita”.

Chi è coinvolto Affascinante?

Attore, cantante e Youtuber Ben J. Pierce alias Signorina Benny è stato confermato per recitare in Netflix Affascinante come Marco Mejia. Pierce riprenderà il ruolo di protagonista del pilot cancellato di CW. Gli altri crediti di recitazione di Benny includono Fuller House, Guida, Amore, Victor, e altro ancora.

Al momento non si conoscono altri membri del cast. Non è inoltre chiaro se ai membri del cast del pilot cancellato di CW verrà chiesto di tornare ai loro ruoli. Tali persone potrebbero includere Cobra Kai‘S Lista Peyton, John Barrowman, Pierson Fode, o altri.

Qual è lo stato di produzione di Affascinante?

Produzione per Netflix Affascinante inizierà a prepararsi in pre-produzione a maggio 2022. Le riprese sono fissate per diverse settimane dopo. La produzione della serie si svolgerà a Toronto, in Canada, secondo Production Weekly.

In quanti episodi ci saranno Affascinante?

È stato confermato che la prima stagione di Netflix Affascinante avrà 10 episodi della durata di un’ora.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Affascinante?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Affascinantema considerando una possibile data di inizio della produzione dell’estate 2022, possiamo probabilmente aspettarci che la serie uscirà sullo streamer nel 2023.