La serie Netflix di “American Jesus” Millarworld: iniziano le riprese e cosa sappiamo finora

Seguente L’eredità di Giove e Super truffatori uscita su Netflix, Gesù americano sembra il prossimo grande adattamento di Millarworld in arrivo su Netflix. Annunciate per la prima volta tra l’elenco iniziale di spettacoli e film del 2018, le riprese sono ora iniziate ad aprile 2022.

Pubblicato per la prima volta nel 2004 con il nome di Scelto, la serie di fumetti è stata tra le prime serie di titoli di Millarworld. Successivamente è stato ripubblicato come Gesù americano e 3 numeri sono stati rilasciati in totale. Una serie di fumetti di follow-up è stata rilasciata tra il 2019 e il 2020 chiamata Gesù americano: il nuovo messia con 3 numeri rilasciati in totale.

Il fumetto proviene da Mark Millar che ha scritto il titolo con Peter Gross come artista.

Gesù americano era tra la libreria di fumetti acquisita da Netflix nel 2017 con l’acquisizione di Millarworld.

Un anno dopo l’acquisizione, il primo elenco di spettacoli e film Millarworld è stato annunciato con American Jesus tra i nomi.

Ecco cosa fu annunciato all’epoca su American Jesus:

“La serie multilingue (spagnolo/inglese) American Jesus segue un ragazzo di dodici anni che scopre improvvisamente di essere tornato come Gesù Cristo. Può trasformare l’acqua in vino, far camminare gli storpi e, forse, anche resuscitare i morti! Come affronterà il destino di guidare il mondo in un conflitto in corso da migliaia di anni?”

Chi c’è dietro American Jesus per Netflix?

Everardo Gout e Leopoldo Gout sono stati inizialmente annunciati come co-showrunner. Il primo sarà anche il regista della serie.

Proprio come il modo in cui Netflix ha ingaggiato Steven S. DeKnight per Jupiter’s Legacy (che in particolare ha lasciato il progetto in modo drammatico) che ha diretto la serie di successo temerario, Netflix ha acquistato uno dei registi di Luca Cage sotto forma di Everardo gotta. Ha diretto l’episodio 12 della seconda stagione della serie Marvel.

Altrove, Everardo Gout è noto per L’epurazione per sempre uscito nel 2021. Sta dirigendo un episodio di Joe Picchetto per Paramount+ oltre a lavorare in spettacoli come bucaneve, Il terroreNational Geographic Martee Banshee.

Leopoldo Gout è noto per essere stato produttore esecutivo dei docuserie di Netflix Jeffrey Epstein: Ricco sporco oltre a servire come produttore esecutivo in spettacoli come Zoo e Istinto.

Anche Stacy Perskie sta lavorando alla serie e Luis Rosales è il direttore del casting.

Di cosa parla American Jesus?

La descrizione ufficiale del fumetto ci fornisce una solida indicazione di cosa possiamo aspettarci e sembra che seguirà da vicino il primo numero:

“Dopo essere sopravvissuto a uno strano incidente, un ragazzo di dodici anni scopre di essere il Gesù Cristo ritornato. Può trasformare l’acqua in vino, far camminare gli storpi… può persino resuscitare i morti. Come affronterà il suo destino e guiderà il mondo attraverso un conflitto che dura da migliaia di anni?”

La configurazione della pagina Netflix per American Jesus (che devi navigare direttamente al momento della scrittura e non disponibile tramite la ricerca) afferma:

“Un ragazzo di 12 anni scopre di essere tornato come Gesù Cristo in uno sforzo finale per salvare l’umanità e deve entrare nel suo destino. Basato sul fumetto di Mark Millar.

Abbiamo anche visto le descrizioni dei personaggi per i due personaggi principali, ovvero Jodie e sua madre, Sarah.

Jodie è descritta come “un’adolescente apparentemente normale finché uno strano incidente non gli fa pensare il contrario. Non è patologicamente timido, ma introverso. È anche un grande narratore, una caratteristica che usa per intrattenere i suoi amici”.

Sarah è descritta come “una donna bella e coraggiosa. È la madre di Jodie e lo protegge molto, anche se non sa da cosa lo sta proteggendo”.

Quando inizierà la produzione di American Jesus?

Come affermato sopra, la produzione doveva iniziare provvisoriamente il 1 marzo 2022. Sebbene non disponiamo di luoghi esatti per le riprese, sappiamo che la maggior parte dello spettacolo sarà girata in Messico, in particolare al di fuori di Città del Messico.

L’account Millarworld ha confermato che le riprese della serie sono iniziate ufficialmente il 25 aprile 2022. Alla domanda se Mark Millar visiterà il set, l’account (non più gestito da Millar) ha risposto:

“Penso che Mark stia spuntando ad un certo punto, ma il set è a 14 ore da Città del Messico e la temperatura è di 40 gradi. Essendo uno zenzero, non sono sicuro che sia progettato per sopravvivere a questo!

Le riprese della serie Netflix di American Jesus iniziano oggi in Messico, basata sul libro di @mrmarkmillar e @PeterGrossArt. Il nostro meglio ai nostri amici @LeopoldoGout, @everardogout e tutto il cast! pic.twitter.com/8lX6TLx8N0 — Millarworld (@mrmarkmillar) 25 aprile 2022

La produzione dello show era stata inizialmente pensata per iniziare nella primavera del 2020, ma naturalmente i ritardi sono stati senza dubbio causati dalla pandemia globale.

Il finale di American Jesus nei negozi oggi, il nostro ultimo libro mensile prima di tornare l’anno prossimo con Magic Order 2 e il sequel di Jupiter’s Legacy. NOTA: questa primavera in Messico verrà girato American Jesus da @LeopoldoGout e @everardogout per il tuo PIACERE DI VISUALIZZAZIONE NETFLIX! pic.twitter.com/y9jlPUrD1N — Millarworld (@mrmarkmillar) 19 febbraio 2020

Nel maggio 2021, Mark Millar ha parlato con Deadline fornendo loro aggiornamenti sulla serie dicendo:

“Lo sviluppo di American Jesus sta procedendo magnificamente nelle mani talentuose e capaci di Everardo Gout e Leopoldo Gout. Sono sbalordito dalle scelte creative che Netflix ci ha permesso, e in particolare dal momento che questa serie presenterà dialoghi in spagnolo e inglese”.

Per quanto riguarda la data di uscita, è troppo presto per dirlo. Stiamo ipotizzando che sarà entro un anno o due prima di vederlo arrivare su Netflix.

Sebbene sia stato un inizio difficile per Millarworld per Netflix almeno sul fronte del cinema e della TV, dal 2018 ha rilasciato tranquillamente una serie di fumetti, tra cui Sharkey il cacciatore di taglie, Banditi spaziali, e più recentemente, Re delle Spie.

Tra i prossimi progetti Netflix in arrivo ci sono American Jesus, il progetto live-action Super Crooks e The Magic Order, che è tornato in fase di sviluppo dopo essere stato ritardato.

Oltre a Millarworld, Netflix è attualmente al lavoro su una vasta gamma di adattamenti di fumetti di artisti del calibro di Dark Horse Comics, DC, Image Comics e Boom! Studios.

Non vedi l’ora Gesù americano in arrivo su Netflix? Fateci sapere nei commenti.