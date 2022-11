La serie Netflix 1899 è basata su un libro?

Finora è stato un anno colossale per Netflix e lo streamer ha offerto al pubblico di tutto, dai successi spettacolari come The Grey Man ai nuovi acclamati episodi di Stranger Things. Più di recente, il pubblico è stato finalmente invitato ad assistere al tanto atteso 1899.

La serie in otto parti è stata presentata in anteprima su Netflix giovedì 17 novembre 2022 e racconta la storia di immigrati europei che viaggiano da Londra a New York City a bordo di un piroscafo chiamato Kerberos.

Mentre sconosciuti da tutto il mondo iniziano a stringere relazioni, un incontro con una nave misteriosa chiamata Prometheus mette in dubbio tutto ciò che pensiamo di sapere.

È un puzzle avvincente di uno spettacolo, ma potresti chiederti quale sia l’ispirazione dietro le quinte. 1899 è basato su un libro?

1899 è basato su un libro?

No, il team dietro 1899 non ha detto che è basato su un libro o un romanzo. Il progetto è stato creato e sviluppato da Baran bo Odar e Jantje Friese, che è meglio conosciuto come il duo collaborativo e creatore dietro la fortunata serie Netflix dark.

Jantje si è recentemente seduto per discutere del 1899 con Deadline e ha rivelato che l’ispirazione per il progetto deriva in parte da eventi della vita reale:

“L’intera prospettiva europea è stata molto importante per noi, non solo dal punto di vista della storia, ma anche del modo in cui l’avremmo prodotta. Doveva davvero essere una collaborazione europea, non solo per il cast ma anche per la troupe”, ha spiegato.

“Sentivamo che con gli ultimi anni in cui l’Europa era in declino, volevamo dare un contrappunto alla Brexit e al nazionalismo in aumento in diversi paesi, per tornare a quell’idea dell’Europa e degli europei che lavorano e creano insieme”.

Con questo in mente, il pubblico non si ritroverà a recarsi nelle librerie per trovare il romanzo del 1899.

Il pubblico paragona 1899 a Black Silence

Alcune persone sostengono su Twitter che 1899 condivida somiglianze con Black Silence, una graphic novel del 2016 dell’illustratrice e fumettista brasiliana Mary Cagnin.

Un certo numero di utenti di Twitter ha condiviso un thread del creatore che mostra le immagini di entrambi i progetti fianco a fianco per il confronto.

HITC e GRV Media hanno contattato Netflix per un commento.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro La nuova serie @Netflix 1899 presenta *vaste* somiglianze con la graphic novel brasiliana del 2016 “Black Silence”, di Mary Cagnin. Stava promuovendo la graphic novel in Germania nel 2017.@LexiAlex https://t.co/kt5YivvqCt — Claudio Pozas (@claudiopozas) 20 novembre 2022

Altri spettacoli come 1899

Potresti essere in grado di esplorare il mondo del 1899 solo sullo schermo e non sulla pagina, ma fortunatamente Netflix offre una manciata di consigli per coloro che hanno apprezzato il 1899.

Di seguito vengono mostrate le funzionalità della categoria Più simili a questo:

barbari

Scuro

Elite

Lucifero

Manifesto

Uno di noi sta mentendo

Qualcuno

L’osservatore

C’è anche una featurette di Making 1899 su Netflix che ti invita dietro le quinte della produzione.

1899 è in streaming esclusivamente su Netflix.

